На сигаретах появятся новые "страшные" картинки

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Руслан Изреков

17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые "страшные" картинки.

Техническим регламентом ЕАЭС предусмотрено нанесение на каждую потребительскую упаковку табачной продукции либо лист-вкладыш предупреждений о вреде табачных изделий. Эскизы предупреждений и параметры нанесения утверждены 17 марта 2016 года вице-премьерами "пятерки" союзных стран – Советом Евразийской экономической комиссии.

На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки.

Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п. Ведь это приводит, по сути, к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами. По аналогичной причине также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

Разработчики новых "страшилок" убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей.

URL: http://www.vb.kg/353409
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