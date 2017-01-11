Два человека погибли в результате столкновения с грузовиком

Вчера, 10 января, на 128-м километре трассы Бишкек - Ош произошло ДТП с участием автомобиля "Хонда" и грузовика, в результате которого погибли два человека. Хонда буквально заехала под грузовик, сообщает МЧС.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 18.30. В результате столкновения два человека погибли, еще трое пострадали. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС извлекли пострадавших. Тела погибших передали сотрудниками милиции.

Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу города Кара-Балта. Другие пострадавшие доставлены в медучреждения на попутках.