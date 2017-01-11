В Иссык-Кульской области изъято 15 килограммов наркотического вещества

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Руслан Изреков

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОБНОН ОВД Ак-Суйского района была изъята крупная партия наркотического вещества.

По словам сотрудников милиции, к ним поступила оперативная информация, что житель села Каракол-Совхоз хранит дома наркотические вещества. При проверке сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель К. Абдылда.

При осмотре сельхозбазы на окраине села, где он проживал, оперативники обнаружили 3 мешка с растительностью. Экспертиза показала, что мужчина хранил 15 килограммов марихуаны. Задержанный в своем показании пояснил, что наркотическое вещество он изготовил еще летом для личного потребления. Эту версию проверяют оперативники ОВД Ак-Суйского района.

По данному факту следственным отделением ОВД Ак-Суйского района возбуждено уголовное дело по ст. 246 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/353433
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