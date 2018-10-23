Что связывает короля казино, парламентария Мавлянову и скандальную стройку?

Накануне обманутые дольщики компании "Альянс Курулуш Плюс" провели митинг-реквием у здания Бишкекского горсуда. Они зажгли свечи и запустили в небо черные шары в память о погибшем 17 октября дольщике. Сердце 45-летнего мужчины, вложившего в квартиру последние деньги, остановилось после постановления Бишкекского горсуда.

Дольщики утверждают, что некая компания "Аида Компани" пытается совершить рейдерский захват не просто застройщика "Альянс Курулуш Плюс", а их собственности - квартир в строящихся домах.

Что известно об ОсОО "Аида Компани" и ее владельце?

Учредителем данной компании является, согласно базе Минюста КР, Бозулан Мамазаиров – бизнесмен, представитель ресторанного и казино бизнеса. В 2010 году развлекательно-игорный бизнес Мамазаирова перечислил в виде налогов, социальных отчислений и зарплат около 30-33 миллионов долларов США. А в 2012 году Мамазаиров находился на 16 строчке ТОП-100 самых богатых людей Кыргызстана.

Его доход на тот момент оценивался в 200-220 миллионов долларов.

Согласно официальным данным, ему принадлежит 22 компании, часть из которых позже была перерегистрована на некую Бакыт Шадыеву. При этом Мамазаиров является учредителем ОсОО "Аида Компани". Основной вид деятельности - оптовая неспециализированная торговля. То есть, строительство в категорию деятельности данной компании однозначно не входит. Именно данное ОсОО ранее владело казино "Дружба" и "Ташрабат".

СМИ неоднократно называли Мамазаирова подпольным королем кыргызского казино. В 2009 году из 22 игорных заведений половина принадлежала именно ему. Он также является единственным владельцем холдинга "M-Set Group", занимающегося консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Примечательно, что в разное время компаниями Мамазирова руководили его сестра Инаят Мамазаирова и брат Аскарали Мамазаиров. В последние годы почти всеми компаниями заведует, опять же, Бакыт Шадыева. В 2011 году она фигурировала как лицо, на которое было записано ОсОО "Афина Плюс", на которое было оформлено казино "DESPERADO".

Сам же "M-Set Group" образован в июне 2011 года и объединял в себе более 10 казино, 9 ресторанов, несколько развлекательных центров и других объектов. Это была самая крупная частная компания в Кыргызстане, насчитывающая около 5 тысяч работников.

Согласно данным ресурса Niros.ru в этот холдинг входили: в Бишкеке ОсОО "Аида Компани" ОсОО "Мэри Клуб" (казино "Мэри Клуб"), ОсОО "Маб-Ула" (казино "Монте-Карло"), ОсОО "Афина Плюс" (казино "DESPERADO").

В Оше холдингу принадлежали: ОсОО "РУБЭН-МЖ" (казино "Ташрабат"), ОсОО "МЖУ и Компани" (казино "Гранд").

В Джалал-Абаде "M-Set Group" принадлежал: ОсОО "Аскаалы" (казино "Тянь-Шань"), в Чуйской области - ОсОО "МБ и Компани" (казино "Алтын-Казына. В Баткенской области - ОсОО "УРМОН-В.Р." (казино "Шангрила-Урмон"), ОсОО "Кыргызалюминпласт", ОсОО "МБ и Компани", АИРК, гостиница "Жаннат Резорт" в Бишкеке, гостиница "Жаннат" в Караколе, ОсОО "Шамбала-Тур", футбольная команда второй лиги Кыргызстана "M-Set Group".

В 2014 году олигарх Бозулан Мамазаиров расширил границы своего бизнеса и построил в одном из городов США центр отдыха и развлечений "Кыргызстан". И продолжил свой гостиничный бизнес там.

Упорно ходили слухи о том, что Мамазаиров некогда был бизнес-партнером Алмазбека Атамабева. Такую информацию в том же году опубликовала газета "Жаны Агым".

Примечательно, что имя серого кардинала кыргызстанских казино тесно переплетается с именем действующего депутата ЖК Махабат Мавляновой. В свое время она являлась учредителем целого ряда компаний: ОсОО "МАБ-Ула", "МБ-Компани", "Аида Компани", "Мэри-Клуб", "Капитал-Групп", "Жаннат Компани", "МЖА Групп", "Мега-МБЛ", общественного фонда "Жети Казына".

Последнее упоминание Бакыт Шадыевой а, следовательно, и самого Мамазаирова датировано 17 мая нынешнего года. Тогда Финпол накрыл сеть подпольных покер-клубов, которыми заведовала ОсОО "Астория клуб". А именно Шадыева значится, как руководитель и учредитель этого бизнеса.

Теперь скандально известная компания "Аида Компани" фигурирует и в громком судебном процессе с, якобы, рейдерским захватом жилья, построенного на деньги дольщиков "Альянс Курулуш Плюс" в третьем микрорайоне Бишкека. Сами обманутые граждане открыто говорят о том, что на сотрудников "Альянс Курулу Плюс" оказывается серьезное давление со стороны "Аида Компани" .

Представители "Аида Компани" и Мамазаирова пока никак сделанные дольщиками заявления не комментируют.

VB.KG и впредь будет следить за развитием этой ситуации.