Семьи мигрантов из КР могут остаться без медицинской страховки в России

Минздрав России предлагает лишить права на бесплатную медицинскую помощь большинство мигрантов из стран ЕАЭС, в том числе и мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, Минздрав России предлагает внести изменения в договор ЕАЭС и ограничить доступ к бесплатному лечению некоторые категории трудовых мигрантов. Ведомство предлагает разрешить доступ к бесплатной медицине только тем мигрантам, которые работают по трудовому договору, а члены их семей исключить из списка. Минздрав направил предложение в другие структуры.

Напомним, согласно договору, социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. К социальному обеспечению относится и обязательное медицинское страхование (ОМС), которое обеспечивает бесплатную медицинскую помощь кроме сложных случаев. Однако ранее у трудовых мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Посольство КР в РФ сообщало, что с 1 января 2017 года барьер был снят и трудовые мигранты получили доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Российской Федерации.