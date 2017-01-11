За последние 4 недели на угольных шахтах Кыргызстана погибли 5 человек

В течение последних 4-х недель на угольных шахтах Кыргызстана погибли 5 человек. Об этом сообщил председатель горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

По его словам, первая трагедия произошла 16 декабря 2016 г. в селе Северном Джалал-Абадской области. Под завалами шахты оказались четыре человека. Тела двоих погибших извлекли спасатели, двое получили тяжелые травмы. Данные граждане, так называемые "апачи", осуществляли самовольную добычу угля на законсервированной шахте.

Второй смертельный случай произошел 30 декабря в городе Сулюкта (ОсОО "Кызыл-Булак"). В результате обрушения горной массы в восточном штреке под завалами погиб проходчик Б. Жороев , 1963 г.р.

Уже в наступившем 2017 году 9 января 16-летний работник ОсОО "Белес-1" (Баткенская область) погиб в результате обрушения горной массы в откаточном штреке. И буквально вчера был зарегистрирован еще один смертельный случай в ОсОО "Им. Раимбердиева" (Сулюктинский угольный бассейн), где погиб проходчик А. Мадалиев , 1968 г.р. также в результате обрушения горной массы.

Эльдар Таджибаев пояснил, что наиболее распространенными явлениями в угольной отрасли являются обрушение горной массы (80%), отравление углекислым и угарным газом, а также поражение электрическим током.

"Основными причинами таких случаев являются незаконная добыча, неисполнение требований и норм охраны труда и техники безопасности. В погоне за огромными прибылями бизнесмены забывают о безопасности работ. Необходимо усилить дисциплину и ответственность недропользователей в вопросах безопасности", - добавил он.

В то же время в целях либерализации предпринимательской деятельности в республике, Министерство труда и социального развития КР, по поручению Совета по регулятивной реформе подготовило проект Закона КР "О признании утратившим силу закона КР "Об охране труда". При этом Министерство обосновывает эту инициативу дублированием положений об охране труда в указанном законе и Трудовом кодексе КР. Однако это не совсем так, заявил Таджибаев. По его словам, в случае отмены Закона "Об охране труда" из законодательного регулирования выпадает ряд обязательств по обеспечению безопасных условий труда и уровень производственного травматизма только поднимется.

Поэтому федерация профсоюзов Кыргызстана и отраслевые профобъединения выступают категорически против признания закона КР "Об охране труда" утратившим силу, отметил председатель ГМПК.