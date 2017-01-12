Салянова: Такими темпами скоро и за "лайк" в соцсетях будут задерживать

177  2
Гулиза Авазова, Аида Джумашева

Госкомитет национальной безопасности незаконно проверяет пользователей социальных сетей, которые высказывают критику. Об этом сегодня заявила депутат ЖК Аида Салянова на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, в обвинениях активиста Мавляна Аскарбекова нет ни одной ссылки на закон, и нет обоснований.

"Вот ГКНБ нашли 45 пользователей, которые писали критику в адрес президента, вместо того чтобы противостоять кибер-преступлениям, атакам хакеров", - добавила она.

Салянова предложила спикеру, отправить запрос в Генпрокуратуру, чтобы оставить для истории законность действий ГКНБ.

Коллегу поддержала и депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко. По ее словам, одним из самых важных принципов демократии является принцип свободы слова, однако сейчас этот принцип нарушается.

"Меня возмутила информация ГКНБ о том, что они занимаются не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, имеющих право на свободу слова. В Интернете много критики в адрес депутатов, и чиновников – это нормально и даже хорошо, что есть такие граждане, указывающие на недоработки. Это не повод правоохранительным органам брать в разработку простых граждан. На основе какой статьи Конституции или закона о правоохранительных органах у ГКНБ проводит такую работу? Были ли найдены призывы к разделению государства, речи подрывающие государственность. Если мы не сможем обеспечить как представители народа, наделенные властью истинную демократию, все наши громкие заявления и декларации не имеют смысла", - сказала она.

Ранее по просьбе депутата Ирины Карамушкиной ГКНБ провело проверку нескольких десятков аккаунтов в социальных сетях. Парламентарий потребовала принять меры в отношении пользователей, которые систематически публикуют оскорбительные посты в адрес политического руководства Кыргызстана. Чекисты установили по IP-адресам, что большинство интернет-троллей пишут из-за границы. Территории их обитания - США, Турция, Южная Корея, Казахстан, Беларусь и Россия. Работа по нескольким десяткам аккаунтам продолжается.

URL: http://www.vb.kg/353473
Теги:
ГКНБ, социальные сети
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Инна Хван
12.01.2017, 11:01
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 26
Комментариев: 69

Салянова немного тормозит. Вот кому, а ей вообще стоит молчать. Как говорится не заслужила открывать ротик. Тем более никого не посадили и не собираются.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Радик Давыдов
12.01.2017, 11:15
Карма: +50
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 28
Комментариев: 124

кого-то задержали? кого-то посадили? вот истерички! запереживали за сохранность своих клонов на фб?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  