Салянова: Такими темпами скоро и за "лайк" в соцсетях будут задерживать

Госкомитет национальной безопасности незаконно проверяет пользователей социальных сетей, которые высказывают критику. Об этом сегодня заявила депутат ЖК Аида Салянова на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, в обвинениях активиста Мавляна Аскарбекова нет ни одной ссылки на закон, и нет обоснований.

"Вот ГКНБ нашли 45 пользователей, которые писали критику в адрес президента, вместо того чтобы противостоять кибер-преступлениям, атакам хакеров", - добавила она.

Салянова предложила спикеру, отправить запрос в Генпрокуратуру, чтобы оставить для истории законность действий ГКНБ.

Коллегу поддержала и депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко. По ее словам, одним из самых важных принципов демократии является принцип свободы слова, однако сейчас этот принцип нарушается.

"Меня возмутила информация ГКНБ о том, что они занимаются не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, имеющих право на свободу слова. В Интернете много критики в адрес депутатов, и чиновников – это нормально и даже хорошо, что есть такие граждане, указывающие на недоработки. Это не повод правоохранительным органам брать в разработку простых граждан. На основе какой статьи Конституции или закона о правоохранительных органах у ГКНБ проводит такую работу? Были ли найдены призывы к разделению государства, речи подрывающие государственность. Если мы не сможем обеспечить как представители народа, наделенные властью истинную демократию, все наши громкие заявления и декларации не имеют смысла", - сказала она.

Ранее по просьбе депутата Ирины Карамушкиной ГКНБ провело проверку нескольких десятков аккаунтов в социальных сетях. Парламентарий потребовала принять меры в отношении пользователей, которые систематически публикуют оскорбительные посты в адрес политического руководства Кыргызстана. Чекисты установили по IP-адресам, что большинство интернет-троллей пишут из-за границы. Территории их обитания - США, Турция, Южная Корея, Казахстан, Беларусь и Россия. Работа по нескольким десяткам аккаунтам продолжается.