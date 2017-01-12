У сирот отбирают детский дом. Судьба приюта в руках Верховного суда

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Кирилл Степанюк

Федерация профсоюзов против детей сирот. Это можно назвать парадоксом, но ситуация выглядит именно так. У приюта "Мээрим Булагы" пытаются отобрать земельный участок, подаренный меценатом в 2006 году. Территория прилегает к курорту Ысык-Ата и, наверное, поэтому представляет из себя лакомый кусочек.

Построить особняк в живописном местечке - мечта любого чиновника. Кстати, дело может обстоять именно так, земля слухом полнится, и есть основания подозревать, что Федерация профсоюзов, пытаясь выселить детский дом, действует в интересах очень влиятельного человека. Если все обстоит именно так, то это как раз объясняет решения судов, которые вынесли не в пользу сирот. Если не вдаваться в процессуальные тонкости и называть вещи своими именами, воспитанников приюта цинично лишают крова. Как это происходит, мы уже писали.

ОО "Мээрим Булагы" было создано в 1998 году с намерением воспитывать и реабилитировать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. С того времени дом принял и воспитал 136 детей-сирот. Тридцать выпускников окончили вузы и создали семьи, 56 являются студентами высших учебных заведений Кыргызстана и России в настоящее время. В семьях, созданных воспитанниками "Мээрим Булагы", родились 25 детей, которых называют внуками. В данное время в детском доме находятся 28 сирот.

Суть дела в том, что в 2006 году, после того как меценат отписал участок "Мээрим Булагы", на землю появился еще один претендент в лице Федерации профсоюзов. Прошла череда процессов, Верховный суд Кыргызстана дважды пересматривал это дело и в 2008 году вынес решение в пользу детского дома, закрепив именно за ним право собственности на землю. Но вся проблема в том, что Юрьевский айыл окмоту, ГРС и Налоговая инспекция в то время отнеслись к этому халатно и не исполнили решение высшей судебной инстанции.

Тогда приют оставили в покое, но документы на собственников земли государственные органы не переделали до сих пор. В Юрьевском айыл окмоту значатся два собственника на землю, налоговая принимала платежи с двух субъектов на один и тот же участок (ОО "Мээрим Булагы" и Федерация профсоюзов), в ГРС царит полная неразбериха с правоустанавливающими документами. Последние 8 лет в детском доме жили спокойно, даже не догадываясь о том, что происходит. Этим и воспользовались те, кто положил глаз на территорию, где живут сироты.

Сейчас служители Фемиды не принимают в расчет даже решение Верховного суда от 2008 года. Так, например Ысык-Атинский райсуд признал правоустанавливающими документами решение Юрьевского айыл окмоту о выделении участка Федерации профсоюзов. Хотя это постановление еще в 2008 году местные власти должны были аннулировать. Чуйский областной суд вообще отказался рассматривать дело, сославшись на то, что сроки давности по спорным вопросам давно уже вышли. А фактически это самоустранение или бездействие значит, что сирот выбрасывают из детского дома.

На этом чудеса правосудия, к сожалению, не заканчиваются. Руководитель детского дома "Мээрим Булагы" намерена до конца бороться за то, чтобы ее воспитанников - сирот и детей, брошенных родителями, не лишили крыши над головой. Но чья-то всесильная рука продолжает чинить женщине препятствия. Чтобы подать жалобу в Верховный суд, ей долго не выдавали на руки определение Чуйского областного суда. Пришлось истребовать копию, чтобы все-таки оспорить решение нижестоящих инстанций.

Теперь судьба сиротского приюта в руках Верховного суда. Сейчас вопрос заключается лишь в том, предоставит ли Фемида возможность восстановить всю хронологию событий и изучить историю всех правоустанавливающих документов на территорию, где находится детский дом. Дело непростое, но все-таки для всей системы правосудия Кыргызстана вопрос носит принципиальный характер: почему государственные органы до сих пор не исполнили решение высшей судебной инстанции от 2008 года и используют в своей деятельности правоустанавливающие документы, которые давно должны быть признаны недействительными?

Параллельно Гульнара Дегенбаева обратилась с заявлением в прокуратуру Ысык-Атинского района, где пока не торопятся с ответом по детскому дому. Написаны десятки писем в государственные органы, в том числе в адрес высшего политического руководства. Пока чиновники предпочитают отмалчиваться, а может быть, до них просто не доходят просьбы о помощи десятков сирот, которых лишают крыши над головой.

URL: http://www.vb.kg/353481
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, суд, сироты
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