Премьер-министр КР проинспектирует Баткенскую область

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 12-13 января с рабочей поездкой посетит Баткенскую область.

Глава правительства в рамках поездки в городе Баткен ознакомится с ходом строительства жилых домов для военнослужащих, Баткенской региональной биофабрики, примет участие в открытии нового здания отделения противопожарной безопасности № 26 и ознакомится с деятельностью Центра по обслуживанию населения.

Премьер-министр также примет участие в церемонии открытия нового детского сада в селе Ортобоз и осмотрит ход строительства средней школы имени Мусы Кадыра в селе Паскы-Арык Баткенского района.

В Лейлекском районе Сооронбай Жээнбеков посетит районный центр ветеринарной диагностики и экспертизы, ознакомится с ходом строительства средней школы в селе Тогуз-Булак и профессионального лицея № 48 в городе Исфана.

В Кадамджайском районе глава кабмина проинспектирует работу по реконструкции моста, пострадавшего от схода селей. Осмотрит плодопитомник в селе Арпасай, ознакомится с ходом строительства средней школы имени Т. Исмаилова в селе Какыр и примет участие в открытии памятника "Манас" в городе Кызыл-Кия.