Столичный ледовый каток обложен мусором

Столичный ледовый каток не соблюдает санитарных норм Бишкека. Сотрудниками Санитарно-экологической инспекции был организован объезд по санитарному состоянию Октябрьского района.

В ходе рейда было установлено, что прилегающая территория ледового катка (ул. Токомбаева, 21/1) находится в антисанитарном состоянии, производится складирование мусора в неустановленном месте и не соблюдаются санитарно-экологические нормы и правила благоустройства города Бишкек.

Инспектором СЭИ на имя арендатора ледового катка составлен протокол по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.