Столичный ледовый каток обложен мусором

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ВБ

Столичный ледовый каток не соблюдает санитарных норм Бишкека. Сотрудниками Санитарно-экологической инспекции был организован объезд по санитарному состоянию Октябрьского района.

В ходе рейда было установлено, что прилегающая территория ледового катка (ул. Токомбаева, 21/1) находится в антисанитарном состоянии, производится складирование мусора в неустановленном месте и не соблюдаются санитарно-экологические нормы и правила благоустройства города Бишкек.

Инспектором СЭИ на имя арендатора ледового катка составлен протокол по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

URL: http://www.vb.kg/353502
Теги:
Госсанэпиднадзор, мусор, Бишкек
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