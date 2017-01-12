Бакетаев: Спецслужбы должны знать, кто платит интернет-троллям

Полемика в парламенте вокруг правомочности действий ГКНБ по проверке аккаунтов пользователей социальных сетей дает четкое понимание того, что интернет - это не только полезный источник знаний и новостей, но и пространство, которое используется провокаторами. Приведены сотни доказательств того, что популярные сети используются в том числе и террористами для вербовки боевиков.

В соцсетях преобладают группы по интересам, обычные люди там зависают, чтобы поделиться новостями, обсудить интересующие темы или посплетничать. Но ведь есть и агрессивные интернет-сообщества, например, склоняющие к суицидам, пропагандирующие национальную или религиозную нетерпимость, призывающие к деструктивным действиям.

Кстати, как показало расследование в Армении , где летом 2016 года была совершена попытка цветной революции, деятельность диверсионных групп в Ереване, которые совершали нападения на представителей правоохранительных органов, координировались как раз через сети. Было установлено, что в интернете сидели специально подготовленные и обученные группы, которые искусственно подогревали страсти, пропагандировали насильственные действия, призывали к неповиновению и беспорядкам. Только официально было выявлено более 200 подложных аккаунтов, которые создавались незадолго до событий в Ереване. Управляла этими фейковыми персонажами небольшая группа сотрудников НПО численностью около 20 человек.

И в Кыргызстане радикальных троллевых сообществ предостаточно. Хамить и оскорблять других пользователей с другой точкой зрения для них в порядке вещей. Причем этим в основном злоупотребляют те, кто под разным соусом пытается проповедовать либеральные ценности, так сказать демократы. Они обливают грязью ЕАЭС, проводят флешмобы, плодят провокационные фейки, провозглашают какие-то политические лозунги. Порой создается ощущение, что кирнет наводнили не совсем адекватные граждане.

Достается от них и высшим должностным лицам Кыргызстана. Отдельные персонажи целенаправленно унижают и оскорбляют президента и членов его семьи. И по запросу депутата от СДПК Ирины Карамушкиной ГКНБ проверило этих пользователей. Чекисты установили по IP-адресам, что большинство интернет-троллей пишут из-за границы. Территории их обитания - США, Турция, Южная Корея, Казахстан, Беларусь и Россия. Работа по нескольким десяткам аккаунтов продолжается.

Вот такие проверки интернет-провокаторов и наделали много шума в парламенте. И больше всех по этому поводу возмущались атамекеновцы. "Меня возмутила информация ГКНБ о том, что они занимаются не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, имеющих право на свободу слова. В интернете много критики в адрес депутатов и чиновников, это нормально и даже хорошо, что есть такие граждане, указывающие на недоработки", - заявила депутат Салянова.

Бывший генпрокурор, видимо, намеренно путает такие понятия, как критика и оскорбление с угрозами. При этом представительница "Ата Мекена" заявляет о попытках давления на свободу слова. Политолог Бакыт Бакетаев дал "ВБ" по этому поводу такой комментарий: "В цивилизованных странах за провокации, унижения, оскорбления и угрозы в интернете наказывают по закону. В зависимости от тяжести проступка могут возбудить и уголовное дело. Демократия - это ведь не только право нести чушь или обзывать кого-то ишаком, это право адекватного большинства на защиту чести и достоинства от провокаторов. За Атамбаева проголосовали миллион двести тысяч кыргызстанцев, тот, кто пишет глупости, сколько сторонников имеет? А ведь оскорбляют не только президента, но и членов его семьи. Конечно, спецслужбы должны вычислять тех, кто устраивает провокации. Кто знает, на что они вообще способны, и главное, за чьи деньги работают".

Во многих государствах давно осознали, что из интернета может исходить непосредственная угроза национальной безопасности. В продвинутых западных странах при въезде иностранцев пограничники и представители спецслужбы могут проверить аккаунт гостя в социальных сетях. Если что-то не понравится, в пересечении границы может быть отказано. Поэтому экс-президенту США в fb еще никто ни разу не написал: "Барак - ты ишак!".