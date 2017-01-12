Масалиев главе ЦИК: Будьте осторожны, Нуржан Карманбековна

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Аида Джумашева

Сегодня, 12 января, на заседании парламента депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев задал вопрос председателю Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой о том, как обстоят дела с подкупом избирателей на выборах в местные кенеши.

На это глава Центризбиркома ответила, что прокуратура и правоохранительные органы активно противодействовали нарушениям законодательства, принимали меры по предотвращению подкупа. Однако механизмы, предусмотренные в законе, оказались недостаточными.

"В ходе выборов депутатов в местные кенеши поступило одно прямое заявление по категории частного обвинения, остальные были другого характера. По партии "Жаны шаар" поступило одно прямое заявление и одно от группы лиц", - сказала Шайлдабекова.

Масалиев спросил у чиновницы, довольна ли она результатами выборов. На это она ответила, что довольна, однако были и промахи, которые в рамках проводимой реформы будут устранять.

В свою очередь парламентарий спросил, можно ли считать подкупом избирателей обещание бесплатного общественного транспорта.

"Кто сколько денег даст или дал на выборы - мы же смело возбуждаем уголовные дела. Некоторые ошибочно дают обещания, которые не могут выполнить. И вообще, что в вашем понятии подкуп?" - спросил Масалиев.

Шайлдабекова ответила, что ранее в законе существовала статья "Обещание иных благ", которой сейчас нет.

"В процессе выборов жалоб на несбыточные обещания к нам не поступало", - ответила Шайлдабекова.

На это парламентарий заявил: "Будьте осторожны, Нуржан Карманбековна".

URL: http://www.vb.kg/353516
Теги:
выборы, местный кенеш, парламент, Исхак Масалиев, ЦИК
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Комментарии
Jen Jelaous
12.01.2017, 16:27
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Масалиев угрожает главе ЦИК?

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