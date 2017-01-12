Нариман Тюлеев: Лично Салянова устроила беспредел в отношении меня

Экс-мэр столицы и бывший депутат Жогорку Кенеша Нариман Тюлеев уже семь месяцев, как на свободе. Все это время он предпочитал не общаться с представителями СМИ. Свое первое эксклюзивное интервью бывший градоначальник дал журналистам "ВБ".

- Нариман Ташболотович, чего это вдруг вы нарушили обет молчания?

- После выхода на свободу я дал пресс-конференцию, на которую пришли представители отечественных и зарубежных СМИ. Тогда я ответил на все вопросы, и мне казалось, что добавить больше нечего. Я вернулся к семье, к обычной жизни. Ушел, так сказать, в тень. Подальше от политики. Она меня просто не интересует.

А между тем моя персона многим не дает покоя. Фамилия Тюлеев перманентно всплывает в интервью то политиков, то депутатов. Недавно вот экс-генпрокурор Аида Салянова рассказала одному из информагентств, как она самостоятельно принимала решение о возбуждении уголовного дела в отношении меня.

И честно говоря, после этого мне захотелось высказаться. Рассказать, как и за что меня упекла в тюрьму госпожа Салянова. Так сказать, уже пора бы поставить все точки под "i" в моей уголовной истории. Потому как до сих пор мне не дают покоя отдельные сотрудники прокуратуры, которые в ходе расследования "моего дела" нарушили Уголовный кодекс. Однако без каких-либо угрызений совести продолжают работать в главном надзорном органе.

- Наверное, следует напомнить, с какой формулировкой вас отправили в места не столь отдаленные?

- 22 июня 2012 года Салянова, будучи генеральным прокурором, с трибуны Жогорку Кенеша заявила, что я незаконно получил $1 млн 412 тыс. при закупке мэрией пассажирских автобусов. После чего, собственно, практически сразу в отношении меня возбудили уголовное дело по нескольким статьям и взяли под стражу.

Однако в ходе судебных разбирательств документы о сделке, нотариально заверенные и легализованные через Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, которые прислала китайская сторона, полностью опровергали доводы, озвученные тогдашним генпрокурором. К слову, сотрудники главного надзорного органа даже не удосужились сделать официальный запрос на эти бумаги в Китай. За них это делали мои адвокаты. Впрочем, это не суть важно.

Дело тут в другом. Когда документы из Китая были изучены, сотрудники прокуратуры убедились в том, что при закупке автобусов невозможно было провернуть коррупционную схему. Предъявленное обвинение было снято. Вернее заменено на еще более абсурдное. Теперь сторона обвинения утверждала, что была завышена стоимость доставки автобусов.

- То есть это и стало причиной для возбуждения уголовного дела?

- На основании подложных документов и благодаря бурной фантазии сотрудников главного надзорного органа меня незаконно арестовали. Масло в огонь подлил аудитор Счетной палаты Мамырканов, которого заставили написать ложный акт на основании фотографий (на них были изображены автобусы класса маршрутного такси, мы такие не закупали) и сравнительных характеристик. Из этого документа и были сделаны выводы о том, что цена на автобусы была завышена. Однако в суде аудитор признался, что составил фальшивый акт.

Мамырканов сообщил суду, что у него не было данных для объективных выводов. Кроме того, он сказал, что его заставили написать акт в кабинете у следователя.

- Получается, что уголовное дело против вас было сфабриковано?

- Скажем так, оно было возбуждено вопреки законодательству КР. Как и дело по второму эпизоду – по закупке мусоровозов. В этом случае даже не было выполнено постановление прокурора, где было указано: "установить стоимость мусоровозов", что означало получить новые достоверные сведения о их цене.

- То есть, по версии следствия, мусоровозы мэрия закупила также по завышенной стоимости?

- Да. Между тем еще в 2010 году следователь Финансовой полиции законно и обоснованно прекратил уголовное дело по данному эпизоду. Он провел ряд экспертиз, которые не дали подтверждения версии следствия. Но, несмотря на это, в 2012 году следственная группа вновь возбуждает данное уголовное дело, игнорируя результаты трех экспертиз.

Опять же сотрудники прокуратуры не делают никаких запросов по техническим характеристикам в Китай на завод, где производят мусоровозы. Они берут за основу акт Счетной палаты, составленный с многочисленными нарушениями. Дело в том, что госаудитор Суйюналиева при составлении документа взяла за основу информацию о технических данных мусоровозов с некоего сайта "Али-Баба", которые не соответствовали действительности.

Тогда мои адвокаты с целю установления истинной цены мусоровозов сами сделали запрос на завод-изготовитель и получили подтверждение отпускной цены. Кроме этого, они обратились к администрации сайта "Али-Баба" и получили ответ, что мусоровозы аналогичной марки по ценам, сравнимым с ценами, взятыми следствием за основу, в их архивах не обнаружены. После этого согласно закону уголовное дело в отношении меня должны были прекратить.

И еще об одном нарушении со стороны надзорного органа хотелось бы напомнить. Согласно статье 28 Закона КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша" уголовное дело в отношении парламентария может быть возбуждено только генеральным прокурором. Однако в отношении меня оно было возбуждено заместителем Саляновой. А это значит, что уголовное дело по второму эпизоду и процессуальные действия по нему были незаконны. Более того, отмечу, что по второму эпизоду не было ни одного свидетельского показания против меня и каких-либо доказательств, что было доказано и судом.

- Там какая-то путаница произошла с вашей мерой пресечения. Вам же суд поменял реальный арест на домашний?

- Верховный суд изменил мне меру пресечения на не связанную с заключением под стражей. После чего меня должны были выпустить из СИЗО. Этого не было сделано. Кроме того, Салянова и ее подручные оперативно возбудили против меня очередное уголовное дело. Зато на заседании в Жогорку Кенеше было заявлено, что якобы я был отпущен на свободу, а потом снова арестован.

- Когда вас брали под стражу, силовики не очень-то церемонились ни с вами лично, ни с вашими родственниками. Те, кто пришел вас арестовывать, действительно нанесли физический вред вашим родным?

- Это была беспрецедентная акция со стороны сотрудников правоохранительных органов, лично Саляновой и следователей прокуратуры - Салиева и Сабырова. Еще я называю это захватом моего дома. В действиях силовиков было налицо нарушение процессуальных норм, что и было подтверждено парламентской комиссией и общественными правозащитниками.

Вдобавок при незаконном захвате моего дома, где я проживал с семьёй, сотрудниками прокуратуры умышленно были нанесены моим близким родственникам телесные увечья. Это было подтверждено судебно-медицинской экспертизой (СМЭ), которая показала, что моя супруга, дети, в том числе и несовершеннолетний сын, получили удары тупыми предметами и имеют кровоподтеки и ссадины.

По данному факту М. Сыдыкова, Нариман уулу С., Н. Тюлеева и Бакыт Нариман уулу обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру с заявлением о принятии мер в отношении сотрудников прокуратуры и ГКНБ. В нем было указано, что сотрудники правоохранительных органов применяли в отношении них физическую силу, выражались нецензурными словами, при этом нанесли телесные повреждения заявителям, указанным в заключении СМЭ.

Кроме этого, заявители указали, что среди них был однокурсник Аиды Саляновой и он же следователь прокуратуры Жаныбек Салиев и Сабыров, которых заявители могут опознать. Однако никого из должностных лиц за совершённые ими преступные деяния не привлекли к ответственности. Кроме того, Салиев занял должность прокурора Нарынской области.

- История с арестом вашего имущества и вовсе носит рейдерский характер со стороны Генпрокуратуры.

- Это действительно так. Сотрудники надзорного органа в бытность Саляновой пошли на беспрецедентный по беззаконию шаг в истории Кыргызстана. Они произвольно решили конфисковать имущество лиц, к которым со стороны государства в установленном законом порядке не было предъявлено обвинение и которые не были осуждены судом.

И самое вопиющее беззаконие и произвол по вопросу имущества - это то, что суды вынесли решение конфисковать его у моих родных, которые не имели никакого отношения к уголовному делу и не были осуждены. Уверен, что это произошло по указанию Саляновой. То, что сторона обвинения давила на судей, было видно невооруженным глазом.

Между тем статья 42 Уголовного кодекса КР гласит, что конфискация имущества является дополнительной мерой наказания, и эта дополнительная мера наказания, как и основная, может применяться только в отношении осужденного и ни к кому другому. А в статье 52 УК КР, которая регламентирует вопрос конфискации имущества, также однозначно говорится, что конфискации может подлежать только имущество осужденного.

Так вот, все законные собственники (26 объектов недвижимого и 19 движимого) имущества, описанного в приговоре и подлежащего конфискации, не являются осужденными.

В этой истории немаловажен и тот факт, что муж и брат Саляновой намекали моим близким, а потом открыто начали вымогать денежные средства, чтобы освободить имущество от ареста еще на стадии следствия. Деньги требовали и за свидание со мной. Мои родственники отказались платить, в итоге с нашим имуществом произошло то, что произошло. Так называемый правовой беспредел.

- Да и судебный процесс, на котором рассматривали ваше уголовное дело, был неоднозначным.

- Более чем. В ходе районного суда следователь Салиев закрылся с судьей в комнате для принятия решений на несколько часов. Там сотрудник прокуратуры оказывал давление на представителя Фемиды. Запугивал его, а потом дал готовое решение. Не лучше была ситуация и в остальных инстанциях, несмотря на множество доказательств моей невиновности и показания свидетелей, коллегия городского суда даже не удосужилась внести какие-либо правки в приговор, который "вынес" друг и соратник тогдашнего генпрокурора Салиев.

Я и в том числе простые работники муниципалитета, которые просто выполняли свою работу, пострадали из-за необъективного преследования меня со стороны Аиды Саляновой. Осужден был даже секретарь тендерной комиссии, в чьи обязанности входило лишь провести заседание. Он не был даже ответственным за проведение тендера. А осудили его за то, что он не побоялся в суде первой инстанции заявить, что на него оказывалось давление со стороны работников прокуратуры, что его принуждали дать ложные показания.

Одним словом, чтобы заработать себе авторитет Аида Салянова будучи главой Генпрокуратуры и ее "подельники" на пустом месте раздули уголовное дело в отношении людей, вина которых так и не была доказана. Но зато Салянова лично участвовала в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, покрывала своего супруга, который был замешан в финансовых махинациях, и брата, который является участником уголовного дела по факту убийства.

Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что гонения на меня устроила именно Салянова. Она делала это искусно, прикрываясь именем главы страны. Впрочем, так поступают все люди из текебаевской команды. Позиционируют себя достойными гражданами, а на деле они коррупционеры и взяточники. Дело Данияра Нарымбаева, члена той же команды, лишь подтверждает это.

- Если бы у вас была возможность лично встретиться с Аидой Саляновой, что бы вы ей сказали?

- Я бы спросил: признает ли она, после всех озвученных мной выше фактов, что уголовное дело в отношении меня было возбужденно незаконно? Возможно, от нее бы последовал ответ, мол, этим занималось следствие. Безусловно. Но под вашим, Аида Женишбековна, прямым руководством. Ведь во всех своих интервью вы заявляете, что самостоятельно приняли решение посадить меня в тюрьму.

И последнее, что хотелось бы сказать. Только Салянова в ответе за весь беспредел, который в отношении меня устроили сотрудники правоохранительных органов. За то, что я потерял отца, который не смог смириться с несправедливостью. За те четыре года, которые мои дети провели без меня. Готова ли она за все это понести наказание?