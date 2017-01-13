За последний месяц подорожали основные продукты питания

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Айдана Абдуваитова

За последний месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,3%. Об этом сегодня, 13 января, на пресс-конференции сообщил председатель Нацстаткома Акылбек Султанов.

По данным ведомства, в декабре больше всего подорожали картофель, свежие овощи, молочная продукция и рыба. Также наблюдался рост цен на муку и свежее мясо. В то же время стоимость растительного масла, риса и круп несколько снизилась.

Также в декабре примерно на 1% по сравнению с предыдущими показателями повысились потребительские цены и тарифы по всей республике. Наибольший рост отмечался в Таласской области.

URL: http://www.vb.kg/353521
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Нацстатком
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