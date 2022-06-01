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Кыргызстанцев приглашают в Чункурчак на фестиваль "Хан горы"

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- Светлана Лаптева
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Руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров приглашает всех принять участие в фестивале "Хан горы" 5 июня 2022 года, который состоится на горнолыжном комплексе "Чункурчак". При этом, участие в фестивале бесплатное.

"Организаторы фестиваля горнолыжный комплекс "Чункурчак", общественный благотворительный фонд "Жаныртуу" дети и взрослые с ограниченными возможностями. При поддержке Департамента туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Мэрии города Бишкек.

Четвертый инклюзивный семейный фестиваль "Хан горы" апхилл ивент – ярмарка здоровья. В горнолыжном комплексе Чункурчак будут предусмотрены следующие мероприятия: апхилл бег и велосипед, апхилл детский забег, развлекательная программа с музыкой, песнями и танцами, мастер – классы для детей и взрослых. Цель мероприятия – продвижение идей инклюзии в обществе и организация площадки, где есть равные возможности для всех людей, совместное активное времяпровождение семей, в том числе и с особенными потребностями, популяризация здорового образа жизни, как среди детей, так и взрослых", - рассказал Сергей Глуховеров.

Телефон организаторов +996558586898


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URL: https://www.vb.kg/418737
Теги:
фестиваль, Кыргызстан
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