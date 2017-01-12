Ветлаборатория в Лейлеке готова к идентификации животных, но есть одно "но"

167  0
ВБ

В ходе рабочей поездки по Баткенской области премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью Лейлекского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы.

Как сообщил руководитель центра Фархад Абдалиев, на сегодня в учреждении работает восемь человек. Диагностический центр занимается серологическим исследованием крови, молока сельскохозяйственных животных на бруцеллез, сап, трипаносомоз, эпидидимит, а также бактериологическими исследованиями на инфекционные заболевания. Он отметил, что из-за нехватки финансовых средств на протяжении долгого времени не осуществлялась модернизация материально-технической базы центра.

Премьер-министр, осмотрев центр ветеринарной диагностики и экспертизы, подчеркнул, что его здание требует обновления, как и сама лаборатория. Он отметил, что сейчас в рамках совершенствования инфраструктуры в соответствии с требованиями ЕАЭС в стране идет поэтапное обновление и строительство лабораторий в регионах.

Руководитель центра Фархад Абдалиев также проинформировал, что в настоящее время центр полностью готов к началу идентификации животных, специалисты соответствующих органов прошли необходимое обучение.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность процесса идентификации животных, который проводится в целях приведения в соответствие с мировыми стандартами требований при экспорте сельскохозяйственной продукции животного происхождения. Соответствующим государственным органам поручено в ближайшее время начать работу по идентификации животных.

URL: http://www.vb.kg/353528
Теги:
ветеринария, Лейлекский район, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  