Ветлаборатория в Лейлеке готова к идентификации животных, но есть одно "но"

В ходе рабочей поездки по Баткенской области премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью Лейлекского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы.

Как сообщил руководитель центра Фархад Абдалиев, на сегодня в учреждении работает восемь человек. Диагностический центр занимается серологическим исследованием крови, молока сельскохозяйственных животных на бруцеллез, сап, трипаносомоз, эпидидимит, а также бактериологическими исследованиями на инфекционные заболевания. Он отметил, что из-за нехватки финансовых средств на протяжении долгого времени не осуществлялась модернизация материально-технической базы центра.

Премьер-министр, осмотрев центр ветеринарной диагностики и экспертизы, подчеркнул, что его здание требует обновления, как и сама лаборатория. Он отметил, что сейчас в рамках совершенствования инфраструктуры в соответствии с требованиями ЕАЭС в стране идет поэтапное обновление и строительство лабораторий в регионах.

Руководитель центра Фархад Абдалиев также проинформировал, что в настоящее время центр полностью готов к началу идентификации животных, специалисты соответствующих органов прошли необходимое обучение.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность процесса идентификации животных, который проводится в целях приведения в соответствие с мировыми стандартами требований при экспорте сельскохозяйственной продукции животного происхождения. Соответствующим государственным органам поручено в ближайшее время начать работу по идентификации животных.