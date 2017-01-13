Школьники Кыргызстана будут учиться пять дней в неделю

Со второго полугодия 2016-17 учебного года кыргызстанские школьники будут учиться пять дней в неделю. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

"Установить со II полугодия 2016-17 учебного года для обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики всех типов и форм собственности – пятидневную учебную неделю, в случаях превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов – шестидневную учебную неделю", - сообщает ведомство.

На субботу планируют перенести дополнительные образовательные занятия, но только в том случае, если родители детей согласны. Сейчас же предельная нагрузка составляет от 20 до 33 часов в зависимости от класса.