Объем ВВП в 2016 году составил 458 млрд сомов

В 2016 году объем валового внутреннего продукта составил 458 млрд сомов с учетом предприятий по разработке месторождения Кумтор. Об этом сегодня, 13 января, на пресс-конференции по итогам социально-экономических показателей сообщил председатель Нацстаткома Акылбек Султанов.

По его словам, без учета Кумтора объем ВВП составил 413 млрд сомов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 3,7%. В Нацстаткоме этот рост объяснили ростом добычи металлических руд, производства очищенных нефтепродуктов, пищевых продуктов и выпуска драгоценных металлов. Также вырос объем продукции сельского хозяйства.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил более 133 млрд сомов, увеличившись на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Объем оптовой и розничной торговли также вырос и составил около 452 млрд сомов.