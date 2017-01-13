Сурабалдиева: Никто не наказан за коррупцию в лекарственной сфере

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Аида Джумашева

Кого бы ни привели в Департамент лекарственного обеспечения, он все равно станет драконом, порождающим коррупцию. Об этом сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК заявила парламентарий Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, Генпрокуратура выявила огромные нарушения в ведомстве, установила ущерб, однако наказания никто не понес.

"Руководящие Департаментом люди просто ушли со своих должностей. Однако они не понесли наказания за содеянное. Я бы попросила кабмин проконтролировать процесс лекарственного обеспечения. Это очень важный вопрос национальной безопасности. Здесь нужен системный подход. Я знаю, что в Минсельхозе и Департаменте есть фитосанитария. Регистрация и экспертиза проводится в одном здании, что недопустимо", - сказала Сурабалдиева.

URL: http://www.vb.kg/353554
Теги:
лекарства, парламент
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