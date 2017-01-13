Депутаты предлагают перенести начало учебного года. Теперь уже на 1 октября

Сегодня, 13 января, парламентская фракция "Кыргызстан" рассмотрела вопрос переноса учебного года на 15 сентября. Отметим, с таким предложением не раз выступал депутат Дастанбек Джумабеков, аргументируя это тем, что осенью дети помогают родителям при сборе урожая, а также подрабатывают во время "бархатного сезона" на Иссык-Куле.

Однако сегодня другой депутат Таалайбек Масабиров предложил передвинуть начало учебного года на 1 октября. Аргументом послужил тот факт, что в некоторых регионах, например, на юге, сельхозработы продолжаются до октября. "Если даже передвинуть начало учебного года на 15 сентября, то пока все дети соберутся, все равно будет конец месяца и потому прошу пересмотреть с 1 октября", - добавил он.

По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, по этому вопросу была создана межведомственная рабочая группа, которая даст свое заключение в течение 2-3 месяцев. Если начало учебы и перенесут с 1 на 15 сентября, то это не сильно повлияет на окончание. Завершать учебный год школьники будут также в мае, максимум на пять дней позже обычного.

Как сказала Кудайбердиева, у министерства своя задача - повышение качества и доступности образования. "В этом плане делается очень много. Если в 2012 году бюджет на образование выделял 12 млрд сомов, то на сегодня - 28 млрд", - уточнила она.

Также, по мнению министра, есть ряд факторов, которые влияют на качество образования - это учебники, квалификация учителей, а также учебный план.

"Сегодня перед нами стоит задача именно по инвентаризации системы образования. Работа по оптимизации позволит рассматривать вопрос о переносе начала учебного года", - сообщила она.

Министр культуры, туризма и информации Туголбай Казаков, добавил, что в свое время многие в южных регионах помогали собирать хлопок и не видели учебные заведения до середины ноября. Министр отметил, что во время проведения Всемирных игр кочевников также рассматривался вопрос переноса учебного года. Приведя в пример Турцию, он заметил, что страна также рассматривает вопрос о переносе учебного года в связи с туристическим сезоном. "Такая практика превращается в мировой стандарт, думаю, мы можем к этому присоединиться", - заключил он.