Сегодня: судимый идет в президенты, оправдан посмертно, школы на пятидневку

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Эркин Суротчуев

Странный кандидат. Появились сведения, что Ахматбек Келдибеков собирает команду и штаб и намерен баллотироваться в президенты. Любопытно и то, что некоторые нынешние соратники бывшего спикера не в курсе его планов. Тем более непонятно, как Кельдибеков будет выдвигаться, если он имеет судимость.

Между тем, как сообщили некоторые СМИ, Ахматбек Келдибеков уже открывает представительства на местах и назначает там руководителей штабов. По некоторым данным, республиканский штаб Ахматбека Келдибекова может возглавить бывший председатель ГКНБ Таштемир Айтбаев.

Напомним, два месяца назад Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев объявили о создании альянса и намерении триумвирата выдвинуть единого кандидата на выборы президента. Как рассказал журналистам Мадумаров, он не в курсе того, что этим претендентом будет именно Келдибеков. По его версии, этот вопрос еще не обсуждался.

Аскаров должен остаться в тюрьме. Митинг с таким требованием состоялся сегодня в Джалал-Абаде у здания областной администрации. Вышедшие на акцию граждане представились представителями местной общественной организации. Собравшиеся держали в руках плакаты "Решения суда оставить в силе", "Место Аскарова - в тюрьме".

Напомним накануне малоизвестный международный Комитет по защите журналистов, наоборот, предпринял попытку шантажа властей Кыргызстана. Организация обратилась к Всемирному банку с предложением не предоставлять республике кредиты, если правозащитник Аскаров не будет оправдан судом и отпущен на свободу, как того требует Комитет по правам человека ООН.

Напомним, Азимжан Акаров ранее был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в жестоком убийстве милиционера во время Ошских событий в 2010 году. Решение о пересмотре дела было принято под давлением иностранных организаций и прозападных НПО.

Теневое правительство. Есть теперь в Кыргызстане и такое. Меморандум о его создании подписали бывший зампред ГКНБ Марат Иманкулов и экс-депутат Турсунбай Бакир уулу. Сами себя они уже назначили на должности: Иманкулов – теневой премьер, а Бакир уулу – его зам и глава подпольного МИДа. Среди потенциальных кандидатов в кабинет министров называют Феликса Кулова, Аликбека Джекшенкулова, Накена Касиева.

Чего хотят конкретно эти граждане, пока не совсем понятно. Они утверждают, что теневое правительство будет помощником официальным властям в поддержании мира и стабильности в Кыргызстане. На самом деле без них как-то спокойнее. Хотя эксперты полагают, что боятся теневого правительства не стоит, там собрались безобидные безработные чиновники, которые опять хотят получить важные должности.

Оправдан посмертно. Верховный суд признал невиновным сотрудника дорожно-патрульной службы Айбека Эшбаева. Зимой 2012 года рядовой инспектор повесился в камере СИЗО ГКНБ. Он был арестован и взят под стражу по обвинению в вымогательстве $100 у бишкекчанина за освобождение от ответственности после наезда на пешехода.

Как было установлено судом, пострадавший получил незначительные травмы и после оказания помощи сам написал заявление о том, что претензий к водителю не имеет. Айбек Эшбаев только устанавливал и фиксировал обстоятельства, связанные с этим происшествием, факт вымогательства взятки не подтвержден. Инспектор ДПС реабилитирован посмертно.

Теперь никаких уроков по субботам. Школы Кыргызстана переведены на пятидневку. О принятом решении сообщили в Министерстве образования. Там решили, что логично перераспределить нагрузку и перенести несколько учебных часов на будние дни. Так что у учащихся с 1-го по 11-й класс в общеобразовательных школах теперь полноценные выходные. А вот в лицеях и гимназиях со специальным уклоном по поводу учебы по субботам администрация учебных заведений будет принимать самостоятельные решения.

Тем временем в высокогорных районах объявлены внеплановые каникулы. В Нарыне, почти как в Арктике, по утрам морозы ниже -30 градусов. А если из села до ближайшей школы идти пешком не менее часа? Закрыты школы в Ак-Талинском, Ат-Башинском и Жумгальском районах и в городе Нарыне. По той же причине занятия прекращены в Суусамырской долине - Жайылский район Чуйской области и в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.

Сроки возобновления учебного процесса будут зависеть от изменения погодных условий и по каждому региону будут рассматриваться отдельно.

Удержать сом. Национальный банк провел вторую на этой неделе интервенцию, в четверг на рынок было выброшено около 6 миллионов долларов. Сегодня курс американской валюты стабилен, курс продажи держится на уровне 69,7-69,6 сома, принимают 1 USD в пределах 69,4-69,5 KGS.

В начале недели Нацбанк также провел интервенцию, продав порядка 12 миллионов долларов. Тогда удалось немного сбить только ажиотажный спрос, но падение сома продолжилось. Поэтому регулятор и вышел на рынок во второй раз за неделю. Кстати, эксперты полагают, что нестабильность курса - явление краткосрочное и вскоре национальная валюта отвоюет утраченные позиции.

URL: http://www.vb.kg/353583
Теги:
Адахан Мадумаров, Азимжан Аскаров, Ахматбек Келдибеков, Феликс Кулов, Накен Касиев, Аликбек Джекшенкулов, валюта, выборы, митинг, правительство, президент, школа, курс валют, доллар, ГКНБ, Министерство образования
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Комментарии
Асселим Дауренова
13.01.2017, 17:54
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Кельдибеков в президенты идет? Ыхых, ну пусть идет, кто за него проголосует то? Только зря финансы свои ворованные потратит

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Радик Давыдов
13.01.2017, 17:58
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а как же Мадумаров? не может быть чтоб он свою кандидатуру не выставил. так что ждемс развала союза и разборок

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Инна Хван
13.01.2017, 18:00
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Радик Давыдов

а как же Мадумаров? не может быть чтоб он свою кандидатуру не выставил. так что ждемс развала союза и разборок

так вроде союз их уже развалился, читал статью где Мадик охаивал Ташиева, в общем не продержится этот союз политтрупов долго

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