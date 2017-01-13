От качества и прозрачности госуслуг зависит уровень доверия к власти

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ВБ

От качества и прозрачности предоставления государственных услуг зависит уровень доверия граждан к власти, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня, 13 января, в рамках рабочей поездки по Баткенской области глава правительства ознакомился с деятельностью Центра по обслуживанию населения в городе Баткен.

Жээнбеков отметил важность повышения эффективности и прозрачности оказания государственных услуг гражданам, так как по их качеству население оценивает эффективность работы правительства в целом.

Глава кабмина напомнил, что в целях исключения бюрократических проволочек, очередей и коррупционных проявлений все государственные услуги поэтапно переводятся в электронный формат. Всего правительство планирует перевести в электронный формат 373 государственные услуги и 96 видов разрешительных документов.

Как сообщил представитель ГРС в Баткенском районе Болотбек Калыков, в среднем за день ЦОН обслуживает более 200 граждан. В нем расположены паспортно-визовые и регистрационные работы, загс, адресно-справочное бюро и почтовое отделение "Кыргызпочтасы".

URL: http://www.vb.kg/353586
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, ЦОН
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