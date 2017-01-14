Председательство в органах ЕАЭС переходит к Кыргызстану

В 2017 году председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Кыргызской Республике. Соответственно, вице-премьер-министр Олег Панкратов утвержден председателем Совета Евразийской экономической комиссии.

О данном решении объявлено на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло 13 января в режиме видеоконференц-связи.

Напомним, на встрече, состоявшейся 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, глав четырех государств ЕАЭС – Армении, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили вопрос председательства в 2017 году в органах Евразийского экономического союза. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Согласно Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2016 году во всех трех структурах председательствовала Республика Казахстан и его представители.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза", – отметил вице-премьер-министр Олег Панкратов во время открытия заседания Совета ЕЭК.

По итогам заседания Совета ЕЭК планируется принять ряд важных решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС.