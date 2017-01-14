Борцы Эралиев и Тыныбекова признаны лучшими спортсменами 2016 года

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Гулиза Авазова

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта определило лучших спортсменов Кыргызстана по итогам 2016 года. Церемония награждения прошла вчера в Бишкеке.

В начале торжественного мероприятия директор госагентства Канат Аманкулов поприветствовал гостей и пожелал новых достижений в новом году. Также он отметил, что хотя спортсмены и не взяли медалей на Олимпийских играх, результаты в этом году намного лучше, чем на прошлых играх 2012 года.

Еще одним достижением стало проведение Вторых Всемирных игр кочевников, которые прошли на высоком уровне с участием представителей из 62 стран "Я думаю, это было хорошим подспорьем для вклада в мировую культуру и мировой спорт",- казал он.

Глава госагентства отметил скачок в игровых видах спорта, в частности, футболисты, которые впервые в истории вошли в сотню лучших команд мира, а также волейболисты, которые интегрируются в мировую волейбольную лигу. "Я абсолютно уверен, что у игровых видов спорта при тесном взаимодействии государственных органов, есть большие перспективы", - добавил он.

После приветствия первыми на сцену вызвали лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта, ими стали борцы Айсулуу Тыныбекова и Арсен Эралиев, занявшие пятые места на Олимпийских играх-2016. Также в этом списке борец Эламан Догдурбек уулу - бронзовый призер чемпионата мира по неолимпийским весовым категориям.

Вслед за спортсменами наградили их личных тренеров и лучшими стали Нурбек Изабеков, Мейрамбек Ахметов и Айбек Бекболиев.

Затем назвали лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта, и ими признаны Шахриза Халилова (кикбоксинг), Мамбетжан уулу Урмат (самбо). Также их личные тренеры Тахир Марасулов и Андрей Тупик.

По национальным видам спорта лучшими стали обладатель золота двух Игр кочевников Нурбек Кожобеков и игрок кок-бору Манас Ниязов, а также Аида Керимбекова (тогуз коргоол). Их тренеры - Ниязбек Курманкулов, Жаныш Ниязов и Керимбек Омуралиев.

Лучшим спортсменом среди паралимпийцев стали участник Олимпийских игр Эсен Калиев, серебряный призер чемпионата мира среди неслышащих Каналбек уулу Ильгиз, а также были награждены их тренеры Аднан Джабраилов и Айдин Кулгожаев.

В номинации прорыв года лидером признана Федерация волейбола, спортсмены которой стали победителями отборочного этапа чемпионата мира, а также серебряными призерами зонального чемпионата Азии.

В развитии массового спорта лучшей стала Федерация футбола Кыргызстана, лучший меценат года - "Газпром нефть Азия", которая построила шесть физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране.

Помимо этого две федерации, в частности, Федерация рукопашного боя и Федерация спортивной борьбы награждены в номинации лучший показатель года.

За пропаганду и развитие национального вида спорта за рубежом наградили Федерацию борьбы на поясах алыш, а также за строительство ипподрома на Иссык-Куле наградили Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и авторский коллектив.

URL: http://www.vb.kg/353592
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт
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