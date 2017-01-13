В Бишкеке в частном доме незаконно принимали, хранили и разделывали КРС

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ВБ

Бишкекская Госветинспекция в 5 часов утра совместно с милицией и другими соответствующими службами провела рейд и выявила в частном дворе дома на ул. Пушкина, 190, незаконную приемку, хранение и обвалку мяса крупного рогатого скота (КРС) без сопроводительных ветеринарных документов.

На подворье ревизоры нашли 6 туш КРС. Помещение, где складировалось мясо, находилось в антисанитарном состоянии. Специалисты взяли пробы для лабораторных исследований в Республиканском центре ветеринарной диагностики и экспертизы.

По данному факту также составлен совместный акт и передан следователю Ленинского РУВД для установление законности предпринимательской деятельности хозяина дома.

URL: http://www.vb.kg/353595
Теги:
ветеринария, Ленинский район, рейд
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