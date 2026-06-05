Страны Центральной Азии договорились совместно сохранять снежного барса

Страны Центральной Азии договорились усилить сотрудничество в сфере сохранения снежного барса, других трансграничных видов дикой природы и устойчивого управления горными экосистемами. Соответствующая договоренность была достигнута на полях 8-й Ассамблеи Глобального экологического фонда (ГЭФ) в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Одним из ключевых итогов встречи стало подписание совместного Выражения заинтересованности стран Центральной Азии по формированию регионального видения ГЭФ-9, направленного на сохранение биоразнообразия и повышение устойчивости горных экосистем.

В мероприятии приняли участие представители Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Глобального экологического фонда, ПРООН, международных организаций и партнеров по развитию. Стороны обсудили новое поколение природоохранных инвестиций в рамках цикла ГЭФ-9.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Акыл Токтобаев отметил, что республика сохраняет лидерские позиции в продвижении международной повестки по сохранению снежного барса и его среды обитания. Кыргызстан является одним из инициаторов и активных участников Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP).

Кыргызская Республика также подтвердила приверженность развитию экологических коридоров, расширению сети особо охраняемых природных территорий, внедрению современных технологий мониторинга дикой природы и вовлечению местных сообществ в сохранение уникального природного наследия региона.