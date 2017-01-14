Мировые цены на продовольствие снижаются пятый год подряд

Цены на основное продовольственное сырье в 2016 году сократились на 1,5%, продолжив падение, начавшееся в 2011 году.

Значительное увеличение цен на растительные масла и сахар за отчетный период сопровождалось падением цен на рынках зерна, мяса и молочной продукции, и в результате значение индекса оказалось ниже его среднего уровня 2015 года.

Дешевеют зерновые, в первую очередь пшеница, что объясняется высоким урожаем в Австралии, Канаде и Российской Федерации.

При этом резко выросли цены на сахар (34,2%) и растительное масло (11,4%). Этому способствовало сокращение урожая в тропических странах вследствие климатического феномена Эль-Ниньо, а также рост спроса на пальмовое и соевое масла, которые все активнее используются в качестве биодизельного топлива в США, Бразилии и Аргентине.

В свою очередь цены на молочную продукцию и мясо по итогам 2016 года сократились на 4% и 7% соответственно. Продовольственная и сельскохозяйственная организация отмечает значительное снижение цен на говядину и мясо птицы, а также наблюдавшееся в последние шесть месяцев восстановление цен на сливочное масло и цельное сухое молоко. Как считают в ФАО, в новом году стабильных цен на основное продовольственное сырье ожидать не следует.

"Экономическая неопределенность, в том числе колебания обменных курсов валют, скорее всего, в этом году еще сильнее повлияют на рынок продовольствия", - заявил старший экономист ФАО Абдулреза Абассьян.

Индекс продовольственных цен ФАО - это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002-2004 годах.