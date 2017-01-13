Кыгрызстанцев обязуют сдавать отпечатки пальцев для визы в Китай

Теперь для получения визы в КНР кыргызстанцам придется сдавать отпечатки пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ведомстве новшество объяснили тем, что такая процедура предусмотрена в законодательстве Китая. Она направлена на качественный сбор личной информации заявителей и не осложнит процесс получения визы. Новое правило начнет действовать с 18 января.

Отметим, консульский отдел временно приостановил выдачу визы после теракта 30 августа 2016 года. Это создало проблемы для 300 кыргызстанских студентов, которые должны были поехать на учебу в Китай. Они провели несколько митингов, обращались к властям, и в середине октября китайская сторона начала выдавать им визы через Департамент консульской службы МИД. Позже визы смогли получить и водители большегрузных машин.

Ранее в консульстве сообщали, что прием документов консульство, возможно, начнет после китайского Нового года, который выпадает на конец января.