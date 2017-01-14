На месте срубленных сосен в Бишкеке посадили новые

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ВБ

На месте недавно спиленных сосен пока неустановленными лицами, вновь были посажены хвойные деревья. Это инициатива Свердловской районной администрации.

Сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" доставили из питомника три крымские сосны с комом земли. По словам начальника отдела МП "Зеленстрой" Билимбека Кыдыргычева, деревья должны прижиться в случае правильного ухода, так как посажены в правильное время.

По словам заместителя заведующей по хозяйственной части Ольги Головченко, возле диагностического центра, где и были срублены сосны, сотрудники медицинского учреждения намерены ухаживать за вновь посаженными деревьями. В свою очередь специалисты предприятия "Зеленстрой" дали все необходимые рекомендации по уходу за саженцами.

Напомним, 5 января на пересечении улиц Шопокова-Киевская неизвестные самовольно срубили три сосны. Специалисты МП "Зеленстрой" и санитарно-экологической инспекции установили, что деревья были срублены ручной пилой.

На месте был составлен акт, который передали в Свердловское РУВД для установления личности граждан, причинивших вред облику столицы.

URL: http://www.vb.kg/353620
Теги:
Зеленстрой, мэрия, экология
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