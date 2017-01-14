На месте срубленных сосен в Бишкеке посадили новые

На месте недавно спиленных сосен пока неустановленными лицами, вновь были посажены хвойные деревья. Это инициатива Свердловской районной администрации.

Сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" доставили из питомника три крымские сосны с комом земли. По словам начальника отдела МП "Зеленстрой" Билимбека Кыдыргычева, деревья должны прижиться в случае правильного ухода, так как посажены в правильное время.

По словам заместителя заведующей по хозяйственной части Ольги Головченко, возле диагностического центра, где и были срублены сосны, сотрудники медицинского учреждения намерены ухаживать за вновь посаженными деревьями. В свою очередь специалисты предприятия "Зеленстрой" дали все необходимые рекомендации по уходу за саженцами.

Напомним, 5 января на пересечении улиц Шопокова-Киевская неизвестные самовольно срубили три сосны. Специалисты МП "Зеленстрой" и санитарно-экологической инспекции установили, что деревья были срублены ручной пилой.

На месте был составлен акт, который передали в Свердловское РУВД для установления личности граждан, причинивших вред облику столицы.