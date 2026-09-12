Посол Лю Цзянпин: Женщины - строители дружбы между Китаем и Кыргызстаном

В Бишкеке прошел круглый стол "Роль женщин в продвижении добрососедства и устойчивого развития Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики". Мероприятие посвящено 35-летию независимости нашей страны, итогам саммита глав государств ШОС и 35-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

В его работе приняли участие посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, советник президента Марат Иманкулов, представители государственных органов, дипломатического корпуса, деловых и научных кругов, женских организаций, предприниматели.

"Главы Кыргызстана и Китая, первые леди наших государств дружат и друг друга понимают. Это - "золотой" пример для нас, женщин обеих стран, - сказала, открывая встречу президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева. – Это свидетельствует о том, как государственная политика обеих стран целенаправленно создает много возможностей, кардинально меняя жизнь людей. При этом, что важно, экономическая активность женщин ни у нас, ни в Китае не противопоставляется семейным ценностям, а находится с ними в гармонии, что является залогом устойчивого развития наших стран".

По ее мнению, сотрудничество между женщинами Кыргызстана и Китая становится все более прагматичным. Сопряжение китайской инициативы "Пояс и путь" с Национальной программой развития Кыргызстана до 2030 года невозможно без женского участия. В новую эпоху двустороннего стратегического партнерства кыргызские и китайские женщины активно взаимодействуют в рамках ШОС, саммитов, форумов, визитов друг к другу, во время таких круглых столов.

"Конгресс женщин Кыргызстана, посольство Китая в Кыргызстане и Всекитайская федерация женщин, можно сказать, одними из первых в Кыргызстане много лет назад начали активно продвигать цифровизацию в женское сообщество нашей страны. Сейчас компьютерную грамотность осваивают женщины в регионах. Укрепляются также связи между женщинами-предпринимателями. Благодаря поддержке китайских подруг, подаривших конгрессу современные швейные машинки, мы уже много лет обучаем кыргызстанок швейному мастерству и намерены расширять сотрудничество женщин двух стран во всех областях", - отметила далее президент Конгресса женщин, главного организатора круглого стола.

Посол Китая в Кыргызстане поблагодарила конгресс за подготовку и проведение этого мероприятия, а также "всех сестер, представляющих самые разные сферы жизни Кыргызстана, за многолетнюю активную поддержку китайско-кыргызской дружбы, за их вклад в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами".

"Женщины являются созидателями, движущей силой развития и важной опорой человеческой цивилизации. В Китае говорят: "Женщина – половина неба". Правительство Китая уделяет большое внимание развитию женского дела, защите прав и интересов женщин и созданию благоприятных условий для их развития. За прошедшие десятилетия китайские женщины добились значительного прогресса в самых разных сферах – от борьбы с бедностью и развития образования до защиты своих прав и активного участия в общественной жизни", - отметила посол Лю Цзянпин.

По ее словам, около 690 миллионов женщин Китая достигли уровня жизни средней зажиточности, а гендерное неравенство в доступе к образованию практически ликвидировано. Система защиты прав и интересов женщин постоянно совершенствуется, а принцип равенства мужчин и женщин все более прочно утверждается в китайском обществе. Сегодня китайские женщины активно участвуют в экономическом и социальном развитии страны и действительно держат на своих плечах "половину неба".

"В Кыргызстане развитие женского дела также впечатляет. В последние годы под руководством Президента Садыра Жапарова в стране принимается ряд практических мер, направленных на обеспечение равенства мужчин и женщин, расширение участия женщин в общественной жизни, улучшение охраны здоровья матерей и детей, борьбу с семейным насилием и защиту прав и возможностей женщин.

Эти меры уже дают заметные результаты. Кыргызстан вошел в число мировых лидеров по уровню представленности женщин в парламенте. Значительную роль женщины играют и в предпринимательстве. Многие успешные женщины-предприниматели присутствуют сегодня в этом зале. Все это свидетельствует о растущей роли женщин в экономической, общественной и политической жизни Кыргызстана и о значительном прогрессе страны в расширении возможностей для женщин.

Особенно ярко дружба между женщинами наших стран проявляется в теплых контактах между первыми леди наших стран. Они стали прекрасным примером женского обмена и внесли особую теплоту и красоту в китайско-кыргызские отношения. Такие теплые встречи не только показывают особую роль "женской дипломатии", но и помогают укреплять дружбу между женщинами двух стран", - подчеркнула Лю Цзянпин.

Она рассказала, что посольство Китая в Кыргызстане на протяжении многих лет поддерживает деятельность Конгресса женщин Кыргызстана. "Мы проводим компьютерные курсы, передаем кризисным центрам для женщин швейные машины, кухонное оборудование, компьютеры и другую необходимую технику, чтобы помогать кыргызским женщинам приобретать новые знания и практические навыки, расширять свои возможности и увереннее строить свое будущее".

"В рамках прошедшего женского форума ШОС Всекитайская федерация женщин совместно с Конгрессом женщин Кыргызстана запустили проект китайско-кыргызского салона красоты. Китайские парикмахеры и мастера приехали в Кыргызстан, чтобы поделиться опытом и профессиональными навыками. Такие проекты, на мой взгляд, имеют особое значение. Они не только помогают женщинам приобретать новые знания, но и создают возможности для непосредственного общения, обмена опытом и лучшего взаимопонимания между женщинами двух стран.

Сегодня под стратегическим руководством глав двух государств китайско-кыргызские отношения вступили в "золотой период" своего развития. Как женщина-посол, я особенно глубоко чувствую, что женщины наших стран - это не только хранительницы семейного счастья, но и созидатели будущего своих стран, а также строители дружбы между Китаем и Кыргызстаном. Как сказал Председатель Си Цзиньпин на открытии Всемирного саммита женщин в прошлом году: "Каждая женщина - главная героиня", - добавила госпожа посол.

Как отметил советник президента Марат Иманкулов, без женщин в этом мире не будет ничего хорошего – ни успехов, ни достижений. "Именно благодаря вам страна выдержала выпавшие на нее испытания в начале 90-х годов. Вы обеспечили, без преувеличения, стабильность и продовольственную безопасность, проявив свои лидерские качества и твердость характера. И ваши нынешние отношения со своими китайскими подругами направлены на создание экосистем возможностей, а не на разовую помощь. Именно такой подход является наиболее устойчивым и ведет к реальному повышению социально-экономического статуса женщин и способствует улучшению жизни в наших странах, укреплению стабильности и процветанию, что полностью соответствует духу сообщества единой судьбы человечества, которое мы вместе строим", - отметил советник президента.

Канайым Бактыгулова, председатель Конгресса китаеведов Кыргызстана, считает, что "проекты, осуществляемые женщинами двух стран в Кыргызстане, открывают новые возможности и надежды для многих семей. В них заложено настоящее кыргызско-китайское партнерство".

Представительницы филиалов кыргызско-китайского центра цифровизации для женщин из всех областей, а также швейных центров рассказали, как продвигается обучение цифровым навыкам и швейному мастерству среди сельчанок. Кстати, Конгресс женщин КР вручил швейные машины Кыргызскому совету ремесленников и этностудии Dinar brand kg на грантовой основе.

По итогам круглого стола выработаны предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие партнёрства, реализацию совместных инициатив и укрепление дружбы, мира и добрососедства между Кыргызстаном и Китаем.