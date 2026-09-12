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Одна комбинация цифр принесла жительнице США три выигрыша в лотерею подряд

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Жительница города Уайт-Плейнс (штат Мэриленд) выиграла 150 тысяч долларов в лотерее Bonus Match 5, заполнив сразу три билета одинаковым набором чисел. Эти цифры она бессменно выбирала на протяжении 20 лет. Об этом сообщает UPI.

Все три билета женщина приобрела на один и тот же тираж в местном магазине White Plains Wine & Spirits. В итоге каждый из них принёс ей выигрыш по 50 тысяч долларов.

Увидев результаты тиража, победительница не сразу поверила в произошедшее и попросила сестру перепроверить комбинацию. Муж счастливицы признался, что о крупном выигрыше узнал самым последним.

Полученные деньги семья планирует потратить на ремонт и благоустройство дома.


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URL: https://www.vb.kg/461492
Теги:
США, лотерея
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