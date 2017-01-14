В США нашли похищенную 18 лет назад девочку

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Полиция США спустя 18 лет смогла выяснить, что стало с похищенной из больницы в Джесонвилле (штат Флорида) новорожденной девочкой. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News, Камийя Мобли все эти годы жила в семье своей похитительницы, считая ее своей настоящей матерью.

Ее личность уже подтвердил ДНК-тест. Раскрыть дело помог неназванный источник, который предоставил некую информацию, характер которой не раскрывается.

Биологические родственники Мобли уже в курсе, что пропавшая Камийя найдена в Южной Каролине, но пока не встречались и не общались с ней, Сама девушка, по словам полиции, "воспринимает ситуацию так, как и можно было ожидать".

В 1998 году Глория Уильямс украла новорожденную девочку из больницы, переодевшись в медсестру. Она несколько часов провела в палате с ребенком и ее 16-летней матерью, а затем унесла младенца, заявив, что у той температура. Сотрудники больницы же заявили, что посчитали ее родственницей семьи Мобли.

51-летней женщине уже предъявили обвинения в похищении человека, ее экстрадируют во Флориду. В случае обвинительного вердикта ей может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Полиция пока не выяснила причин, по которым Уильямс могла похитить ребенка, однако, по данным СМИ, она ранее привлекалась к ответственности за мошенничество. У нее также есть биологические дети.

Соседи заявляют, что никогда не подозревали ее в том, что она может быть преступницей, и заявляют, что она хорошо воспитывает своих детей, дав им все необходимое.

При этом, по данным Daily Mail, сама девушка написала в соцсетях, что Глория Уильямс не преступница. СМИ публикуют видеозаписи с предварительных судебных слушаний, в ходе которых 18-летняя Мобли эмоционально общалась с Уильямс, не переставая называть ее матерью.

URL: http://www.vb.kg/353623
Теги:
дети, похищение, США
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