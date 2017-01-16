Аэропорт "Манас": содержимое груза Боинга 747 неизвестно

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Айдана Абдуваитова

В аэропорту "Манас" не знают, когда будет восстановлен график полетов. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Мы пока не можем сказать, когда аэропорт вновь заработает, точное время мы не определили. Сейчас он закрыт. Было четыре международных рейса - три на вылет и один прибывающий, мы их остановили. Пассажиров пока не так много в аэропорту", - сообщили в пресс-службе ОАО "МАМ".

В аэропорту добавили, что содержимое груза упавшего самолета неизвестно.

"Мы не можем сказать. Это грузовой терминал "Карго" и он может везти все, что угодно", - отметили в аэропорту.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 32 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

Кроме того, из-за нелетной погоды из транзитного аэропорта в Стамбуле в Бишкек не смогла вылететь группа Европейской Школы онкологии. В Кыргызстане они проведут мероприятия по повышению профессиональной квалификации специалистов-онкологов.

URL: http://www.vb.kg/353671
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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