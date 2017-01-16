Узбекистан задумался о собственном военно-промышленном комплексе

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в стране собственный военно-промышленный комплекс, который займется переоснащением войск современными видами вооружения и военной техники.

Это предложение глава государства озвучил, выступая с праздничным поздравлением защитникам Родины по случаю 25-летия образования Вооруженных сил республики.

По словам президента, в стране должна быть разработана Комплексная программа на 2017-2021 год, предусматривающая конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования, пишут местные СМИ.

"Пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В этом плане необходимо проработать вопрос образования под руководством первого заместителя премьер-министра А. Раматова соответствующего госоргана, ответственного за реализацию единой политики в области оборонной промышленности, передав в его состав все ремонтные предприятия Министерства обороны, а также Чирчикский авиационный ремонтный завод и госпредприятие НПО "Восток", – отметил Шавкат Мирзиёев.

В перспективе наряду с повышением эффективности их деятельности, считает узбекский президент, следует сосредоточиться и на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны.

URL: http://www.vb.kg/353674
Теги:
Узбекистан
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