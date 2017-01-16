Гражданская авиация: Вероятно, Боинг уходил на второй круг

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Кирилл Степанюк

Заместитель руководителя агентства гражданской авиации Кыргызстана Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения Боинга, сообщил "ВБ" некоторые подробности случившегося. Он рассказал, что на месте трагедии продолжается аварийно-спасательная операция, и любые версии о причинах ЧП строить пока рано.

- Я был там около часа назад. На месте крушения продолжаются аварийно-спасательные работы, площадь разрушений очень большая. Там еще видны языки пламени, запах гари и разделившегося топлива. Наши специалисты пока не могут приступить к расследованию причин падения самолета, так что никаких официальных версий пока не выдвигается. На данный момент могу сообщить, что разбился грузовой Боинг 747-400 Turkish Airlines. Рейс чисто коммерческий из Гонконга через Бишкек и далее в Стамбул. Полет выполнялся по схеме 4+1. То есть 4 члена экипажа и один сопровождающий. Мы пока не знаем, был ли сопровождающий на борту.

- Что-то известно по поводу выжившего пилота?

- Ребята из оцепления сказали, что видели одного пилота. Но так ли это на самом деле, я сейчас сказать не могу. У меня нет на этот счет официальной информации.

- Как произошло крушение, откуда заходил на посадку самолет?

- Боинг заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения.

Напомним, сегодня утром Боинг 747 рухнул на поселок Дача-Суу. Лайнер упал прямо на жилые дома, по меньшей мере 15 полностью разрушены. По последним данным, число погибших уже составляет 32 человека, но количество жертв постоянно увеличивается.

URL: http://www.vb.kg/353679
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, Манас
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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