Гражданская авиация: Вероятно, Боинг уходил на второй круг

Заместитель руководителя агентства гражданской авиации Кыргызстана Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения Боинга, сообщил "ВБ" некоторые подробности случившегося. Он рассказал, что на месте трагедии продолжается аварийно-спасательная операция, и любые версии о причинах ЧП строить пока рано.

- Я был там около часа назад. На месте крушения продолжаются аварийно-спасательные работы, площадь разрушений очень большая. Там еще видны языки пламени, запах гари и разделившегося топлива. Наши специалисты пока не могут приступить к расследованию причин падения самолета, так что никаких официальных версий пока не выдвигается. На данный момент могу сообщить, что разбился грузовой Боинг 747-400 Turkish Airlines. Рейс чисто коммерческий из Гонконга через Бишкек и далее в Стамбул. Полет выполнялся по схеме 4+1. То есть 4 члена экипажа и один сопровождающий. Мы пока не знаем, был ли сопровождающий на борту.

- Что-то известно по поводу выжившего пилота?

- Ребята из оцепления сказали, что видели одного пилота. Но так ли это на самом деле, я сейчас сказать не могу. У меня нет на этот счет официальной информации.

- Как произошло крушение, откуда заходил на посадку самолет?

- Боинг заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения.

Напомним, сегодня утром Боинг 747 рухнул на поселок Дача-Суу. Лайнер упал прямо на жилые дома, по меньшей мере 15 полностью разрушены. По последним данным, число погибших уже составляет 32 человека, но количество жертв постоянно увеличивается.