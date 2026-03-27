Ярмарки выходного дня в Бишкеке помогут сэкономить на покупке продуктов

Продовольственные ярмарки по всей республике и в самой столице продолжат свою работу вплоть до июня 2026 года. В пресс-службе Минсельхоза КР подчеркивают, что дефицита основных продуктов питания в стране не наблюдается, а запасы сформированы в достаточном объеме. Главная задача таких мероприятий заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения качественной продукцией и поддержать отечественного производителя.

В Бишкеке торговые ряды разворачиваются еженедельно по субботам и воскресеньям. Это совместная инициатива Министерства сельского хозяйства и столичной мэрии, которая позволяет горожанам покупать товары первой необходимости напрямую у фермеров. Отсутствие посредников в этой цепочке гарантирует, что ценники на ярмарке будут ощутимо ниже рыночных. Такой подход помогает стабилизировать рост цен и реально поддерживает социально уязвимых жителей столицы.

Для тех, кто планирует закупиться на неделю вперед, в Бишкеке организованы две основные площадки. В Первомайском районе торговля кипит на площади имени Усубалиева, а также на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова и на бульваре Эркиндик. Еще одна популярная точка притяжения для покупателей расположилась в микрорайоне Восток-5 на набережной.

Организаторы предъявляют к участникам жесткие требования, поэтому за качество продуктов можно не переживать. Весь товар должен соответствовать гигиеническим нормам, а у каждого продавца обязан быть подтверждающий документ от районного аграрного управления. Главное условие для фермеров остается неизменным - цена должна быть строго ниже рыночной. Для уточнения дополнительной информации или подачи заявки на участие открыты горячие линии по номерам 0312 66-14-22 и 0702 70 20 00.