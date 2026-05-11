Кыргызстан предложил свое золото ювелирной компании Bvlgari из Италии

Сегодня в Бишкеке состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева с руководством всемирно известной итальянской ювелирной компании Bvlgari. Стороны обсудили стратегические перспективы сотрудничества и запуск совместных проектов в ювелирном секторе, сообщает Пресс-служба ГНС.

В совещании приняли участие председатель ГНС КР Алмамбет Шыкмаматов, директора компании Bvlgari Элеонора Риццуто и Энрико Фриззи, а также руководители профильных министерств. Основной темой обсуждения стали вопросы поставки отечественного сырья для производства люксовых изделий, развитие переработки и создание совместных локальных производств с использованием современных технологий.

Особое внимание стороны уделили образовательному аспекту, а именно подготовке кыргызских специалистов на базе Bvlgari Academy. Ожидается, что освоение передовых методов итальянских мастеров позволит значительно повысить квалификацию местных кадров и сделать кыргызскую ювелирную продукцию конкурентоспособной на международном рынке.

Данияр Амангельдиев и Алмамбет Шыкмаматов подчеркнули, что в рамках реформ, инициированных президентом Садыром Жапаровым, в стране созданы благоприятные условия для инвесторов, включая налоговые льготы для ювелирных предприятий. В свою очередь Элеонора Риццуто отметила, что компания планирует детально изучить рынок Кыргызстана и провести оценку состояния отрасли для реализации дальнейших совместных планов.

В завершение визита представители итальянского бренда посетили фирменный магазин ОАО "Кыргызалтын", где ознакомились с ассортиментом золотых мерных слитков и деятельностью предприятия по реализации драгоценных металлов.


