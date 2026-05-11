Участники апрельских событий получили компенсацию от семьи Бакиевых

- Карыпбай кызы Толгонай
В социальной сети Facebook на странице "Айкол Таза Коом" опубликовано заявление от имени части участников апрельских событий 2010 года. Авторы утверждают, что семьи погибших 7 апреля и пострадавшие от огнестрельных ранений получили от семьи Бакиевых компенсацию в виде построенной швейной фабрики, общежития и детского сада.

Построенную на деньги Бакиевых фабрику посетил и президент Садыр Жапаров. Во время встречи с главой государства участники апрельских событий рассказали о принципах работы предприятия. По их словам, фабрика будет функционировать как акционерное общество, а ее акционерами уже стали 317 человек - семьи погибших и пострадавшие в апрельских событиях.

"Мы, потерявшие близких и пострадавшие от огнестрельных ранений 7 апреля, взыскали кун (выкуп за кровь) с Бакиевых. Признаться честно, те, кто после 2010 года обещал привезти и наказать Бакиева, не сдержали слова. Вместо этого нас, участников апрельских событий, использовали в различных политических интересах: уделяли внимание только приближенным к себе, а остальных игнорировали. Из-за этого в глазах общества мы все стали выглядеть в дурном свете. Смерть погибших стала лишь их собственной бедой, их начали забывать. Бакиева так и не привезли. Проходимцы извлекли свою выгоду, а мы просто остались на обочине.

Бакиевы многократно предлагали взять на себя моральную ответственность и выплатить выкуп. Прошлое не вернуть, жизнь назад не прокрутишь, поэтому мы посоветовались и решили: лучше поможем пострадавшим. Мы предложили Бакиевым открыть предприятие для родственников погибших и раненых. Они согласились построить швейный цех. Мы решили, что будем работать там, а прибыль распределять между собой. Но у нас не было земли под строительство. Тогда мы обратились к президенту Садыру Нургожоевичу: "Дайте нам землю, Бакиевы обещают открыть предприятие. Обратите внимание на нужды пострадавших, вдов и сирот". Земля была выделена, и на средства Бакиевых был построен современный швейный цех на 400 мест с общежитием и детским садом. Сегодня Садыр Нургожоевич приехал осмотреть Ошский рынок и автовокзал, и мы пригласили его посетить и наш объект.

Сразу скажем: это решение было для нас непростым. Но мы учли традиции предков о выплате выкупа за кровь, их великодушие и, посоветовавшись с аксакалами, пришли к этому решению. Наверняка найдутся те, кто будет кричать, что мы продались и тому подобное. Но прежде чем говорить так, им стоит "примерить сапоги" участников апрельских событий и пройти наш путь", - говорится в заявлении.


апрельские события, Кыргызстан, Курманбек Бакиев
