В Чуйской области построят две малые ГЭС

В Бишкеке состоялось подписание инвестиционного соглашения по строительству малых гидроэлектростанций "Сокулук ГЭС-3" и "Туюк ГЭС" на реке Сокулук и её притоках в Сокулукском районе Чуйской области.

Соглашение подписано между Кабинетом министров КР и ОсОО "Сокулук ГЭС-3". Со стороны государства документ подписал глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров, со стороны компании - генеральный директор Нурбек Чилтенов.

Проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию гидроэлектростанций на реках Сокулук и Туюк общей установленной мощностью 15,6 МВт.

В рамках последующих этапов рассматривается возможность строительства дополнительных ГЭС на реках Акпай и Ашутор. В этом случае суммарная мощность может достичь 21 МВт.

Объем инвестиций в начальный этап составляет от 1,5 млрд сомов. При реализации расширения сумма может увеличиться до 2,3 млрд сомов.


ГЭС, инвестиции, строительство, Чуйская область, Кыргызстан
Сейчас читают
