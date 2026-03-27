Лейла Саралаева "работает" на Ташиева?

- Канат Кожоев
И не только она. С началом реформ в силовых ведомствах активизировались подобные ей инфоцыгане, ключевая задача которых – разбить, расколоть, столкнуть лбами, получив за это соответствующие дивиденды.

Главная борчиха "за справедливость", осевшая сейчас то ли в Тбилиси, то ли в Белграде, бывшая кыргызская журналистка (а ныне "блогерка" и раздавальщица "экспертных" интервью сомнительным иностранным каналам) Лейла Саралаева иногда отвечает на вопросы подписчиков. Вопросы логичные: почему такая злая? Почему маниакально зациклилась на поливании грязью первых лиц государства? Других проблем, что ли, нет?

А отвечает она так: "Я пыталась попасть в парламент. Но меня не избрали. За меня проголосовали 211 прекрасных избирателей"…

Вот где собака зарыта. И вот в чём главная причина того, что Лейла Маратовна то подтявкивает из подворотни, то набрасывается на действующую власть в брошенном ею Кыргызстане с остервенением бешеной собаки.

А что, интересно, случилось? Почему за неё, умницу и красавицу, неутомимую борчиху с режимом, проголосовали жалкие "прекрасные" единицы? А где же были остальные почитатели её таланта, ради которых она сейчас упражняется в злословии в соцсетях? Видно, не так уж она популярна и не пользуется особым авторитетом и доверием. Приходится зарабатывать и то, и другое вот такими дешёвыми методами.

Деньги, говорили древние римляне, не пахнут. Вот и блогерам и блогеркам вроде Саралаевой в принципе всё равно, кого костерить на грантовые подачки. На кого укажут – за тех и возьмутся. Примечательно, что другая великая кыргызская журналистка (а по совместительству – супруга опального, но очень активного Болота Темирова), которой по воле президента изменили меру пресечения, сразу после освобождения чётко обозначила план дальнейших действий: "Мы два года занимались расследованиями по Кыргызстану. Теперь будем двигаться дальше – возможно, выйдем на международные расследования".

Возможно, и выйдут. Смотря кто, за что и сколько заплатит. В адрес президента, благодаря которому Махабат Тажибек кызы оказалась на свободе (правда, пока не окончательно), не прозвучало ни слова благодарности. "Благодаря поддержке международных организаций" - это слова Махабат. "Это решение принято под международным давлением" - слова Лейлы. Получается, президент Кыргызстана Садыр Жапаров в лучшем случае ни при чём (за него всё якобы сделал дружный лай международных медиаорганизаций). В худшем случае – президент якобы вынужден был подчиниться давлению…

Девушки, вы сами-то себя слышите?

В России тем временем впервые за пять с лишним лет вышел на сцену актёр Михаил Ефремов. До этого осуждённый, напомним, за ДТП со смертельным исходом и в прошлом году освободившийся условно-досрочно. Режиссёр Никита Михалков искренне поблагодарил за это президента Владимира Путина: "Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрёл Миша Ефремов"… А ведь мог бы, наверное, тоже пропеть дифирамбы каким-нибудь международным организациям, "надавившим" на Путина и заставившим его пойти навстречу талантливому, но алкозависимому преступнику.

Кыргызские "властители умов и душ" в виде блогеров и активистов собственное государство не признают и не принимают. Ни в грош не ставят ни первых, ни вторых лиц, ни, по сути, кыргызское законодательство. Политик, экс-депутат, член отпочковавшейся от Атамбаева партии "Социал-демократы" Ирина Карамушкина, ныне по приговору суда отбывающая срок за события в Кой-Таше и подкуп избирателей, обратилась к Садыру Жапарову с просьбой о помиловании. Просьба более чем странная. Помилование предполагает, что человек полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и, грубо говоря, больше так не будет. Ирина Юрьевна вину не признала и не раскаялась. О каком помиловании может идти речь?

Другой видный политик, Феликс Кулов, прокомментировал это не менее странным образом: "Президент осуществляет помилование. И всё! Нет никаких дополнительных норм!" И далее: президенту не надо опираться на законы.

Мудрые евреи в таких случаях говорят: вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Определитесь, чего вы хотите от президента: чтобы он соблюдал и был гарантом неукоснительного соблюдения законов – или чтобы действовал как Аллах на душу положит, опираясь на чувства и эмоции?

Действует президент строго в рамках закона – его ругают и обвиняют в чёрствости и отсутствии эмпатии. Стоит ему где-то проигнорировать закон – на него тут же обрушится шквал самой резкой критики. И громче всех будут кричать "кетсин" и требовать импичмента как раз те, кто вчера намекал на возможность однократного ма-а-аленького нарушения "во имя гуманизма".

Вернёмся к нашей (или уже не нашей) Саралаевой. Последние пару лет она активно брызгала слюной из солнечного Тбилиси в сторону солнечного Бишкека (и конкретно старалась попасть в Камчыбека Ташиева). Как, впрочем, и сотрудники прикрытого "Клопа". Как и Темиров и иже с ними. Все требовали наведения порядка в силовых ведомствах, кадровых перестановок и реформ.

Всё случилось. По инициативе президента идёт масштабное переформатирование ГКНБ. Комитет уходит в непубличность, профессионализм и законность. Прекращает практику запугивания, фабрикования уголовных дел и прочих злоупотреблений. Возвращается к своим прямым обязанностям по охране национальной безопасности. Лейла Маратовна опять недовольна. Новая кадровая политика ей тоже не нравится, не нравятся якобы "политические амбиции" отдельных лиц, не нравится даже манера пресс-службы конторы рассылать пресс-релизы. Очень не нравится ей, что вес наращивает другая силовая структура – МВД. И что "Садыр Жапаров режет ленточки, открывая уже объекты не ГКНБ, а МВД".

Что-то подсказывает, что в ней опять говорит горькая обида. Не её, суперпрофессиональную во всех сферах и областях деятельности, почему-то назначили председателем ГКНБ, а генерал-майора Шабданбекова. Не ей доверили строчить пресс-релизы и перерезать ленточки. И даже – о ужас! – президент не посоветовался с ней, какие именно объекты открывать…

Человек, который пять лет занимал вторую должность в государстве, ушёл. На его место пришли те, кто хочет и может работать по-новому. Остался президент, который принял жёсткое решение вернуть ситуацию в законное и разумное русло. Но инфоцыган уже не остановить и не перековать. У них такая неплохо оплачиваемая задача – вносить раздор и смуту, сталкивать между собой сотрудников силовых структур, сталкивать силовиков с президентом, с народом, всех – со всеми. Рушить ту самую стабильность, к поддержанию которой изо всех сил стремится власть. Кем оплачивается задача? Заинтересованными "международными организациями", кое-кем из отставных политиков и такими же, как Саралаева, обиженными олигархами.


Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, политика, Лейла Саралаева, журналисты
