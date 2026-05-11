Хамзат Чимаев переходит в полутяжелый вес после поражения на UFC 328

Бывший претендент на титул UFC Хамзат Чимаев принял важное решение после выступления на турнире UFC 328. Боец объявил о переходе в полутяжелую весовую категорию и заявил, что больше не планирует выступать в дивизионе до 84 кг.

В главном событии турнира, прошедшего в Ньюарке, Чимаев уступил Шону Стрикленду раздельным решением судей - 48:47, 47:48, 48:47.

После боя спортсмен сообщил главе UFC Дане Уайту, что устал от изнурительной весогонки и хочет продолжить карьеру в полутяжелом дивизионе (до 93 кг). По информации организации, перед поединками Чимаеву приходилось сбрасывать около 20 килограммов.

Последствия тяжелой подготовки проявились непосредственно во время боя: уже во втором и третьем раундах Чимаев выглядел истощенным и не смог эффективно применять свои борцовские навыки. Это позволило Стрикленду перехватить инициативу и довести встречу до победы.

Дана Уайт подтвердил, что Чимаев не получит незамедлительный титульный шанс в новой категории. Действующий чемпион полутяжелого веса Карлос Ульберг сейчас восстанавливается после травмы, а в качестве потенциальных соперников для дебюта Чимаева в новом весе рассматриваются Иржи Прохазка и Магомед Анкалаев.