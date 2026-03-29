В Кыргызстане обновят правила эксплуатации вертолетов

- Светлана Лаптева
Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА) при кабинете министров КР инициировало масштабное обновление национальных правил эксплуатации вертолетов. Соответствующий проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение. Как пояснили в ведомстве, основной целью документа является приведение авиационного законодательства Кыргызстана в полное соответствие с международными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Необходимость пересмотра регламентов продиктована тем, что действующая редакция правил от 2019 года технически устарела и не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности полетов. В ГАГА отмечают, что отдельные несоответствия фиксировались в ходе международных аудитов, что напрямую влияло на общую оценку авиационной безопасности республики.

Новый проект предусматривает внедрение единых и актуальных требований для всех эксплуатантов вертолетной техники. Особое внимание уделено специфике полетов в сложных географических условиях Кыргызстана. В частности, вводятся дополнительные стандарты для работы в высокогорных районах, требующих повышенных мер предосторожности.

Обновление правил также затронет подготовку авиационного персонала. Речь идет об актуализации норм обучения и переподготовки пилотов, уточнении требований к налету и допускам, а также усилении стандартов для выполнения полетов в экстремальных условиях. Кроме того, документ устраняет существующие пробелы в вопросах технического обслуживания и организации летных процессов.

В агентстве подчеркивают, что принятие новых правил позволит создать прозрачные условия для всех участников рынка и повысить уровень безопасности в небе. При этом реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и не окажет негативного влияния на экономику сектора гражданской авиации.


Сейчас читают
