В Кыргызстане обновят правила эксплуатации вертолетов

Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА) при кабинете министров КР инициировало масштабное обновление национальных правил эксплуатации вертолетов. Соответствующий проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение. Как пояснили в ведомстве, основной целью документа является приведение авиационного законодательства Кыргызстана в полное соответствие с международными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Необходимость пересмотра регламентов продиктована тем, что действующая редакция правил от 2019 года технически устарела и не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности полетов. В ГАГА отмечают, что отдельные несоответствия фиксировались в ходе международных аудитов, что напрямую влияло на общую оценку авиационной безопасности республики.

Новый проект предусматривает внедрение единых и актуальных требований для всех эксплуатантов вертолетной техники. Особое внимание уделено специфике полетов в сложных географических условиях Кыргызстана. В частности, вводятся дополнительные стандарты для работы в высокогорных районах, требующих повышенных мер предосторожности.

Обновление правил также затронет подготовку авиационного персонала. Речь идет об актуализации норм обучения и переподготовки пилотов, уточнении требований к налету и допускам, а также усилении стандартов для выполнения полетов в экстремальных условиях. Кроме того, документ устраняет существующие пробелы в вопросах технического обслуживания и организации летных процессов.

В агентстве подчеркивают, что принятие новых правил позволит создать прозрачные условия для всех участников рынка и повысить уровень безопасности в небе. При этом реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и не окажет негативного влияния на экономику сектора гражданской авиации.