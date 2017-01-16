Технические и лётные характеристики упавшего Боинга 747-400

Самолет Boeing 747-400 (Боинг-747-400), который сегодня рано утром, 16 января, потерпел крушение недалеко от аэропорта "Манас" в Бишкеке, является самой популярной моделью семейства пассажирских авиалайнеров Боинг-747, составляющих основу дальнемагистрального флота многих авиакомпаний мира.

В отличие от ранних моделей семейства, на самолете Boeing 747-400 установлены новые двигатели, бортовое электронное оборудование, дополнительные хвостовые баки. Эта модель отличается вертикальными законцовками на крыльях (winglets).

Boeing 747-400 выпускается с 1989 г. по настоящее время. Кроме базовой существует еще несколько модификаций лайнера: 747-400D (увеличенная пассажировместимость), 747-400M (грузопассажирский), 747-400F и 747-400SF (грузовые). В 2002 г. на авиалинии вышел Boeing 747-400ER - последняя версия самолета с увеличенной дальностью полета.

Габариты лайнера:

длина – 70,76 метра;

размах крыльев – 64,4 метра;

высота - 19,4 метра;

площадь крыла – 541,2 квадратных метра.

Вес:

максимальный взлетный вес - 363 200 - 396 900 килограммов;

максимальный посадочный вес - 260 360 - 295 740 килограммов.

Летные характеристики:

крейсерская скорость (км/ч) - 910;

дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) (км) - 13570;

эксплуатационный потолок (м) - 10 700;

потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) - 3350;

дальность полета - 13 450 км для 747-400, 14 205 км - для 747-400ER.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.