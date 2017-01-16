Решение о возобновлении работы аэропорта "Манас" примут после совещания

Решение о возобновлении работы международного аэропорта "Манас" будет принято после совещания.

Руководство ОАО "Международный аэропорт "Манас" и сотрудники аэропорта на данный момент работают вместе с МЧС на месте авиакатастрофы Боинга 747, выполнявшего регулярный рейс из Гонконга в Стамбул.

После завершения работ на месте происшествия планируется провести совещание вместе с Агентством гражданской авиации КР. По его итогам будет принято решение о возобновлении работы международного аэропорта "Манас".

Международный аэропорт "Манас" 16 января не принимает и не выпускает воздушные суда.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.