11 пострадавших в авиакатастрофе госпитализированы

В результате авиакатастрофы Боинг-747 в медицинские учреждения Бишкека госпитализированы 11 пострадавших. По предварительным данным, погибли 35 человек.

В настоящее время в Национальном госпитале и Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии находятся по одному пострадавшему, в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи – семь человек, городской гинекологической больнице – один и в Сокулукскую территориальную больницу госпитализирован один пострадавший.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.