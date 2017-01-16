11 пострадавших в авиакатастрофе госпитализированы

201  0
ВБ

В результате авиакатастрофы Боинг-747 в медицинские учреждения Бишкека госпитализированы 11 пострадавших. По предварительным данным, погибли 35 человек.

В настоящее время в Национальном госпитале и Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии находятся по одному пострадавшему, в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи – семь человек, городской гинекологической больнице – один и в Сокулукскую территориальную больницу госпитализирован один пострадавший.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353698
Теги:
авиакатастрофа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  