Медики: Всё необходимое для помощи детям имеется

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Глеб Куренев

Всё необходимое, для оказания помощи пострадавшим детям имеется. Об этом сообщили в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Кроме того, медики добавили, что с родными и близкими работают добровольцы психологи.

Кроме того, сообщается, что на 12.55 количество пострадавших, которым была оказана помощь, выросло с 10 до 15.

"В состоянии клинической смерти был извлечен из-под завалов и на месте реанимирован еще один выживший после авиатрагедии человек. Он госпитализирован в реанимационное отделение столичной городской больницы №1. Остальным четырем обратившимся за помощью пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Таким образом, на 12.50 16 января зарегистрировано 15 пострадавших, из которых 6 – дети от 5 до 15 лет, а также 31 погибший и 9 неустановленных, обнаруженных на месте происшествия фрагментов тел", - рассказал заместитель главного врача станции СМП г. Бишкек Егор Борисов.

Напомним, сегодня, 16 января, в 07.18. грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353704
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, скорая помощь
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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