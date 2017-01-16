Пострадавших в авиакатастрофе разместят в гостинице "Семетей"

Пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в селе Дача-Суу разместят в гостинице "Семетей". Такое поручение дал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Такое решение было принято в ходе оперативного совещания по оказанию содействия пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.