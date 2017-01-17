Из чего делают колбасу в Кыргызстане, или Можно ли доверять качеству

Возмущение населения по поводу качества колбасных изделий постоянно подпитывается различными заметками и сообщениями, в которых говорится о том что мясные лакомства изготавливаются из мяса мертвых животных, да еще и в антисанитарных условиях. Поэтому антимонопольное агентство и СМИ провели ревизорскую комиссию колбасных цехов.

По словам антимонопольщиков, их главная задача - информирование граждан о том, в каких условиях изготавливаются мясные деликатесы, которых, к слову, в Бишкеке производится немало.

Стоит отметить, что некоторые производители, не имея международных сертификатов, завоевывают клиентов брендом "Халал". Но все же главным в процессе изготовления является качество мяса.

В ходе мониторинга один из ветеринаров колбасного цеха сообщил, что оценку мясу они дают "на глаз" - доверяют накладным со скотобойни.

"Мясу выдается справка, еще на скотобойне сырье получает всю документацию, где указано, что животное было здоровым. А здесь мы проверяем на цвет, запах и консистенцию, чтобы все было в норме, то есть это умершее животное или заколотое. Тут мы на глаз определяем и согласуем со справками. Если есть подозрения, то направляем в лабораторию", – сказал ветеринарный врач Кадырбек Карагулов.

В ходе пресс-тура по колбасным цехам журналистам показали как выглядит производство изнутри. Как изготавливается фарш, затем процесс расфасовки.

Производители также продемонстрировали весь путь мяса от туши к готовой продукции. Они показали, как происходит копчение.

Отдельное внимание было уделено рецептуре продуктов, например сколько соевого белка находится в сосисках и сардельках? Изготовители заверяют что от 2 до 4%.

Это плановая проверка колбасных цехов и о факторе внезапности речи не идет. По закону антимонопольщики должны оповещать о "гостях" за две недели до дня "Х". Так что каких-то серьезных нарушений специалисты не нашли, да и прецедентов тоже не было.

"Сегодня мы не нашли каких-то нарушений. По большому счету мониторинг был проведен для ознакомления населения с тем, как изготавливаются колбасные изделия. Мы стараемся проводить данные мероприятия часто, так как это делает некоторых производителей более добросовестными. Мы проводим мониторинг по заявкам или обращениям граждан или по иным причинам", - сказал Таалайбек Кенжешев, главный специалист управления по защите прав потребителей Госантимонополии.

В свою очередь производители заверяют, что им выгоднее использовать качественное сырье, ведь имидж компании важнее. Да и к тому же международная сертификация позволяет выходить на внешний рынок и автоматизировать производство.

"Обновление технической базы дает возможность выпускать более качественный продукт, а во-вторых, автоматизация сокращает человеческий фактор, везде техника работает" - сказал исполнительный директор фирмы по производству колбасных изделий Дильшат Бажанов.

В рамках этой проверки специалисты антимонопольного агентства проверяли только качество мяса. Что касается санитарных условий в цехах, то здесь они не имеют полномочий. Тем не менее определенные нарекания имеются - не везде сотрудники производств соблюдают технику безопасности. Впрочем, к следующей проверке антимонопольщики обещают привлечь санитарную службу и проверить не столь крупных производителей.