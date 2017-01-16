В Октябрьском райсуде Бишкека эвакуируют людей. Поступило сообщение о бомбе

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Аида Джумашева, Глеб Куренев

В Октябрьском районном суде Бишкека эвакуировали всех людей в связи с информацией о якобы заложенной в здании бомбе.

Отметим, что до ГУВД Бишкека пока не удалось дозвониться.

В Октябрьском РУВД сообщили, что сообщение о бомбе поступило на пульт 102 в 16.56. Звонивший сказал, что бомба заложена у задней двери Октябрьского райсуда. Звонок поступил с засекреченого номера.

В настоящий момент милиция прочесывает территорию. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, на месте работают саперы ГКНБ совместно с ГУВД. В пресс-службе ГУВД сообщили, что скорее всего вызов ложный.

URL: http://www.vb.kg/353739
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Комментарии
Радик Давыдов
16.01.2017, 17:41
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Комментариев: 128

ох ты ж черт подери.. кому не хватило утренней катастрофы? или у кого хватило совести разыгрывать?

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Радик Давыдов
16.01.2017, 17:41
Карма: +54
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 28
Комментариев: 128

ох ты ж черт подери.. кому не хватило утренней катастрофы? или у кого хватило совести разыгрывать?

0
Цитировать
Жалоба модератору
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