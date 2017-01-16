В Октябрьском райсуде Бишкека эвакуируют людей. Поступило сообщение о бомбе

В Октябрьском районном суде Бишкека эвакуировали всех людей в связи с информацией о якобы заложенной в здании бомбе.

Отметим, что до ГУВД Бишкека пока не удалось дозвониться.

В Октябрьском РУВД сообщили, что сообщение о бомбе поступило на пульт 102 в 16.56. Звонивший сказал, что бомба заложена у задней двери Октябрьского райсуда. Звонок поступил с засекреченого номера.

В настоящий момент милиция прочесывает территорию. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, на месте работают саперы ГКНБ совместно с ГУВД. В пресс-службе ГУВД сообщили, что скорее всего вызов ложный.