Почти 2 кг "гашиша". Таков улов сотрудников ГУБНОН

Сотрудники ГУБНОН совместно с оперативниками ОВД Сокулукского района задержали наркоторговца.

По оперативной информации силовики выяснили, что 27–летний житель с. Кызыл-Озгоруш Токтогульского района, причастен к незаконному хранению и сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Ново-Павловка была остановлена автомашина марки "Тайота-Раф-4" под управлением К.У. В салоне машины сотрудники милиции обнаружили спортивную сумку, внутри которого, обнаружено и изъято 146 штук спичечных коробок, упакованные скотчем 3 свертка в форме кирпича с содержанием вещества темно-зеленого цвета.

По предварительным данным наркотическое средство напоминает "гашиш" общим весом 1 кг 975 гр.

Подозреваемый пояснил, что изготовил их сам летом прошлого года и хранил наркотики с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК КР. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.